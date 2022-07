Maya Hawke di Stranger Things nuda in un'orgia nel video della sua nuova canzone

Da Stranger Things a un videoclip con un'orgia. Stiamo parlando di Maya Hawke, l'attrice statunitense nota al pubblico per interpretare il ruolo di Robin in Stranger Things, serie in cui è entrata nel 2019. La Hawke ha recentemente deciso di dare una svolta alla sua carriera debuttando nel mondo della musica e il suo primo singlolo ha un videoclip che sta facendo molto parlare di sé. Il video della nuova canzone della figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, dal titolo "Thérèse", vede, infatti, la ventiquattrenne mostrarsi senza veli mentre pratica un'orgia in un bosco per poi essere scoperta dalla polizia. Il video in questione è vietato ai minori per le sue scene considerate eccessivamente osé ed esplicite. Il brano, infatti, è il primo singolo estratto dal nuovo album dell'interprete di Robin in Stranger Things, intitolato "MOSS".

Qui il video di Thérèse con Maya Hawke nuda

Il filmato è diretto da Brady Corbet, regista di The Childhood of a Leader e Vox Lux che in tanti ricorderanno per aver recitato in Funny Games e vede Maya, insieme a delle amiche partecipare a un'orgia che viene interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine e la star di Stranger Things si mostra completamente nuda mentre cammina e canta il ritornello della canzone: "It’s tactless, it’s a test / It’s just Thérèse".

La giovane aveva descritto il suo nuovo brano come una canzone che parla degli "spazi intimi e segreti che ci costruiamo da soli e dove possiamo essere liberi di essere noi stessi". Il video in questione, inoltre, è stato proiettato al Metrograph, un cinema indipendente di New York, alla presenza della stessa artista che, nell'occasione, ha anche parlato del suo concetto di sessualità. "L'arte che ho visto, crescendo, sulla sessualità mi ha liberato da una cultura che sembra volere che odiamo noi stessi", ha rivelato l'attrice che presto debutterà anche in Maestro, il nuovo film Netflix con la regia di Bradley Cooper dove interpreterà la figlia di Leonard Bernstein, Jamie Bernstein.