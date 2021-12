Netflix potrebbe riportare in scena Mega Man con un live-action del noto videogame

Sembra proprio che Netflix abbia intenzione di portare sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi a piattaforme: Mega Man. Il robottino protagonista degli undici videogiochi della saga prenderà vita in quello che si vocifera essere il nuovo live-action di Netflix. Che il colosso dello streaming stia puntando sempre di più sul mondo dei videogiochi è certo, basta pensare a Tomb Rider, tra i nuovi progetti Netflix, la recentissima Arcane che ha conquistato subito il pubblico di tutto il mondo, Sonic che debutterà a breve sul catalogo della piattaforma streaming o ancora Resident Evil, altra serie Capcom che ha fatto il suo debutto in versione live-action lo scorso luglio.

A dare la notizia per primo è stato IGN US che sembra aver appreso dalle sue fonti che Netflix starebbe lavorando al live-action ispirato all'eroe di Capcom. Per ora, il progetto, sarebbe ancora agli inizi anche se dovrebbe essere già partita la produzione del progetto.

Quando esce Mega Man su Netflix

In attesa di una conferma della notizia da parte della piattaforma di streaming e di una data di uscita precisa, possiamo immaginare di poter vedere gli episodi di questo live-action non prima di fine 2022/inizio 2023.