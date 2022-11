È appena uscita su Netflix destando moltissima curiosità da parte degli appassionati del grande classico da cui è tratta, la Famiglia Addams. Stiamo parlando di Mercoledì, la nuova serie Netflix firmata Tim Burton che racconta, in un teen drama travestito da mistery, la storia di una ragazza cinica che si ritrova in una scuola di outcast a dover affrontare nuovi compagni di classe, nuove avventure e un serial killer da scovare. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni all'interno della scuola. Ma dopo il suo finale ci sarà un continuo per questa serie? Mercoledì 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

Mercoledì 2: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La seconda stagione di Mercoledì non è ancora stata confermata dalla piattaforma di streaming anche se, dato il calibro del suo regista, molto probabilmente otterrà un nuovo capitolo di serie (ma è tutto nelle mani del pubblico). Se dovesse continuare, Mercoledì 2 riprenderebbe il racconto da dove è stato lasciato, cioè dai messaggi minacciosi di un presunto stalker ricevuti sul cellulare da Mercoledì. Il prossimo mistero da svelare, molto probabilmente, sarà proprio quello di identificare chi c'è dietro queste minacce di morte e, soprattutto, chi c'è dietro la cattura di Tyler che viene mostrato, a fine prima stagione, dentro un furgone incatenato. La stessa Mercoledì anticipa che dietro questa storia c'è forse qualcosa di più grande e siamo sicuri che sia davvero così. Poi, molto probabilmente ci sarà Mercoledì che tornerà alla Nevermore dopo le vacanze estive un po' cambiata rispetto a prima e sicuramente più aperta verso gli altri. Potrebbero tornare quasi tutti i suoi compagni di avventura e lei stessa si ritroverà ad avere più amici di prima e a essere, presumibilmente, più accogliente e meno cinica. Ma staremo a vedere.

Quando esce Mercoledì 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora la certezza che ci sarà un continuo di Mercoledì di Tim Burton ma se così dovesse essere possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi verso la fine del 2023.