Mercoledì, la nuova serie Netflix di Tim Burton si mostra per la prima volta nel teaser ufficiale

Mercoledì si mostra al pubblico per la prima volta. Netflix, infatti, ha rilasciato proprio oggi, in occasione della Geeked Week, il primo teaser ufficiale della nuova serie Netflix diretta da Tim Burton che racconta la storia di uno dei personaggi più iconici della Famiglia Addams, Mercoledì. Le prime immagini mostrano un assaggio di cosa dobbiamo aspettarci da questo attesissimo giallo supernatural con che vede tra i suoi protagonisti tanti nomi di spicco del mondo cinematografico e seriale come Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, a fianco di Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci e tanti altri. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama e sulla data di uscita di Mercoledì su Netflix.

Qui il teaser di Mercoledì

Mercoledì: la trama della serie

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Quando esce Mercoledì su Netflix

Mercoledì farà il suo debutto su Netflix nel 2022. Per sapere la data di uscita ufficiale dovremo aspettare ancora un po'.