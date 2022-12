Mercoledì, ecco quante stagioni avrà la serie Netflix

Non c'è dubbio, Mercoledì di Tim Burton è stato un enorme successo Netflix. Lo confermano i dati, le ore di visualizzazione, il fatto che tutti (o quasi) sembrano aver visto e apprezzato questo nuovo dark teen della piattaforma di streaming, o ancora il fatto che il balletto di Mercoledì sia diventato virale su TikTok. Mercoledì è la serie attualmente sulla bocca di tutti che, dopo aver assaporato la sua prima stagione, si stanno chiedendo in primis se avrà un continuo (la serie, infatti, non è ancora stata rinnovata) e poi quante stagioni potrebbe durare. Se siete tra coloro che non vedono l'ora di scoprire quanto durerà Mercoledì, ecco cosa ne pensano i suoi showrunner che sembrano avere le idee molto chiare.

Alfred Gough e Miles Millar, infatti, stanno pensando in grande e hanno dichiarato a Variety di avere in testa già diverse stagioni per Mercoledì. Quante? Almeno tre o quattro secondo il parere di Millar.

"Quando creiamo una serie guardiamo sempre al su futuro - ha commentato Millar -. Si pensa sempre a più stagioni anche se non è mai detto, però la speranza di andare avanti e avere successo c'è sempre. Quindi, fin dall'inizio si pianificano sempre almeno tre o quattro stagioni potenziali e le diverse trame per i personaggi. Poi i piani possono evolversi e cambiare ma una base c'è. Noi, con Mercoledì, abbiamo sicuramente molto chiara la direzione che vogliamo inraprendere nelle prossime stagioni".

Sembra proprio che non faremo a meno di questa ragazzina cinica e delle sue avventure alla Nevermore almeno per un altro po'.