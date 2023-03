Mercoledì, Jenna Ortega ammette di aver cambiato la sceneggiatura e spiega perché

Jenna Ortega, dopo il grande successo ottenuto con la serie Netflix Mercoledì ha fatto delle rivelazioni a dir poco sconcertanti. L'attrice, infatti, ha ammesso di aver cambiato la sceneggiatura della serie di Tim Burton ed essersi imposta per rivoluzionare i dialoghi perché non d'accordo sulla storyline del suo personaggio. Per chi pensasse che il merito della trama di Mercoledì, e nello specifico quella del suo personaggio principale, interpretato da Jenna Ortega, fosse degli sceneggiatori dovrà ricredersi perché a mettere le mani e direzionare la storia è stata proprio Ortega, a costo perfino di sembrare "poco professionale".

Ortega, infatti, ha ammesso che secondo lei i copioni originali di Mercoledì non avevano senso dal punto di vista del personaggio al punto da cambiarli senza neanche consultare gli sceneggiatori della serie.

"Ho subito pensato che questa serie fosse per un pubblico più giovane - ha rivelato Ortega -. Quando ho firmato il contratto per Mercoledì non avevo letto tutti i copioni e pensavo che il personaggio sarebbe stato molto più cupo ma non era così, non sapevo quale fosse il tono del racconto né quale sarebbe stata la colonna sonora ma poi ho dovuto impuntarmi perché tutto quello che fa Mercoledì e quello che dovevo interpretare, secondo la sceneggiatura originale, per me non aveva assolutamente senso".

"Il suo essere in un triangolo amoroso? Non aveva senso - ha poi continuato Ortega aggingendo dettagli su cos'è che non la convinceva della prima scrittura di Mercoledì -. Ci sono stati momenti sul set in cui sono diventata quasi poco professionale, nel senso che ho iniziato a cambiare le battute".

L'obiettivo di Jenna era quello di rendere Mercoledì un personaggio più tridimensionale rispetto a come lo si leggeva nello script. Non voleva interpretare una Mercoledì che mancasse di crescita e fosse costantemente monotona, morbosa e divertente. Per Ortega, questo approccio non avrebbe funzionato per un'adolescente che era il target di questa serie. E, a cose fatte, non possiamo che darle ragione.

"Sono diventata molto, molto protettiva nei confronti di Mercoledì" - ha detto Ortega -. Non puoi condurre una storia senza avere un arco emotivo, perché poi diventa noiosa e non piaci a nessuno. Quando sei piccolo e dici cose molto morbose e offensive, è divertente e accattivante. Ma poi diventi un adolescente ed è brutto e lo sai".

E non è la prima volta che l'attrice ammette di aver rivoluzionato il progetto iniziale della serie. Lo scorso anno, infatti, Ortega aveva ammesso di non essere stata d'accordo con la decisione di Tim Burton di far avere al suo personaggio costantemente un volto non espressivo, senza emozioni. "Voleva una superficie piatta, cosa che capisco - aveva rivelato Jenna -. È divertente e fantastico, tranne quando si cerca di portare avanti una trama e Mercoledì è in ogni scena".

E tutte queste battaglie portate avanti dall'attrice per il suo personaggio e per renderlo più vicino al pubblico sembrano proprio aver fatto la differenza dato che la serie ha spopolato nel mondo diventando virale e uno dei titoli più visti di sempre su Netlfix.