Lady Gaga nel cast di Mercoledì 2? L'idea di Jenna Ortega

Ve la immaginate Lady Gaga nel cast di Mercoledì di Tim Burton? Sono tanti quelli che pensano che la popstar americana sia perfetta per la serie Netflix che ha spopolato negli ultimi mesi, tra questi c'è anche Jenna Ortega, la protagonista della serie che, proprio durante la cerimonia di premiazione di Golden Globe 2023, ci ha tenuto a rivelare a tutti la sua idea di introdurre Gaga nel cast di Mercoledì. In che ruolo? Quello di cattiva ovviamente. Jenna, infatti, ha dichiarato che amerebbe recitare al fianco di Lady Gaga nella seconda stagione di Mercoledì, che solo pochi giorni fa, è stata rinnovata da Netflix.

"Netflix adorerebbe la cosa"- ha detto Jenna durante un'intervista ammettendo che secondo lei Gaga sarebbe perfetta per la serie -. Penso che la signorina Thornill (il personaggio interpretato da Christina Ricci) e Mercoledì abbiano una particolare relazione mentore/allieva che le porti a capirsi a vicenda. E penso che se Lady Gaga facesse parte della serie, ci dovrebbe essere una storia di due mostri che si capiscono a vicenda".

Così Jenna immagina Lady Gaga nei panni di un "mostro" nella nuova stagione della serie, un personaggio simile a quello di Thornill con una doppia personalità, un lato buono contrastato da un altro malefico. Ma riuscirà Netflix a ingaggiare un personaggio del calibro di Lady Gaga? E, soprattutto, cosa ne pensa la stessa di questa proposta di Jenna Ortega?

Innanzitutto possiamo dedurre che la cantante abbia amato la serie. Lady Gaga, infatti, è stata tra i tanti che hanno riproposto il balletto di Mercoledì su TikTok mostrandosi molto a suo agio nel personaggio. Inoltre, la musica utilizzata sui social per l'iconico balletto è proprio una hit di Lady Gaga, il suo brano Bloody Mary del 2011 anche se nella serie originale la scena è stata girata con un'altra canzone, Goo Goo Muck dei The Cramps. Per ora, però, la cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Quando esce Mercoledì su Netflix

A oggi non sappiamo ancora quando uscirà Mercoledì 2 su Netflix ma possiamo immaginare che la data di debutto sarà attorno alla fine del 2023 e l'inizio del 2024.