Mercoledì vola nella top 10 di Netflix, è la serie più vista della settimana

C'è chi l'ha odiata, chi l'ha amata, su TikTok è diventata virale per una coreografia che ha conquistato i più giovani, in tantissimi non vedono l'ora di vedere la sua seconda stagione ma c'è anche chi non è riuscito ad andare oltre i primi episodi restando particolarmente deluso dalla sua trama, una cosa, però, è certa, Mercoledì di Tim Burton è attualmente la serie più vista su Netflix.

Il remake de La Famiglia Addams, incentrato sul personaggio di Mercoledì da adolescente, interpretato da Jenna Ortega, è la serie più vista della settimana su Netflix ottenendo un totale di 341,230,000 le ore di visione. Che sia per sola curiosità o perché si è sempre stati appassionati di questo personaggio o, semplicemente, perché fan di tutti i lavori di Tim Burton, sembra proprio che Netflix abbia fatto centro portando sul suo catalogo un personaggio molto controverso come quello di Mercoledì che o lo si odia o lo si ama. La critica, infatti, è divisa su questa serie, c'è chi ha apprezzato la versione teen drama dai toni dark creata da Tim Burton e chi ha trovato la serie una mossa furba di Netflix per arrivare al pubblico più giovane, nonostante questo, la serie sta ottenendo ciò che desiderava, il successo e c'è già chi parla di una seconda stagione.

Il finale di Mercoledì, infatti, lascia intendere la volontà del regista e di Netflix di procedere con il racconto di questa storia tra il fantasy e il teen drama inserendo diversi cliffhanger a cui dover dare risposte nei prossimi episodi della serie che, se continuerà con questa spinta, sarà sicuramente rinnovata per una nuova stagione. Staremo a vedere.

Intanto Tim Burton e Netflix possono godersi il loro successo.