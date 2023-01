Golden Globe 2023, flop per Mercoledì di Tim Burton. A casa a mani vuote

Niente da fare per Mercoledì di Tim Burton e la sua attrice protagonista Jenna Ortega che ai Golden Globe 2023, se ne torna a casa a mani vuote. La serie Netflix che ha spopolato negli ultimi mesi diventando una delle serie più viste di sempre e regalando alla sua giovane interprete, Jenna Ortega, una popolarità improvvisa a livello mondiale, non ha convinto la Hollywood Foreign Press Association che non ha voluto assegnarle neanche un riconoscimento tra quelli in cui era candidata, cioè miglior serie comedy e miglior attrice protagonista in una comedy.

Il titolo Netflix che sembrava essere pronto a battere tutti con la sua fresca ondata di popolarità, è stato un vero e proprio flop ai Golden Globes 2023 dimostrando che, forse, la notorietà di una serie tv non equivale per forza di cose alla sua qualità e non bisognerebbe quindi puntare tutto solo su quella. Mercoledì, infatti, se da un lato ha destato interesse per il chiacchiericcio nei suoi confronti e per quel balletto virale su TikTok che le ha dato una bella spinta di notorietà, sotto sotto, al di là del pubblico teen che l'ha apprezzata particolarmente, non ha convinto né critica, né pubblico adulto.

Forse, quindi, questo risultato non è altro che uno specchio di quello che, in realtà, è Mercoledì di Tim Burton a tutti gli effetti, una serie diventata virale ma non di una qualità necessaria per essere candidata a premi come i Golden Globe, né, soprattutto, per portarsi a casa un riconoscimento di questo calibro.

Delusione quindi per i fan della serie ma soprattutto per Jenna Ortega, che nel dramedy interpreta la protagonista, e Netflix che, senza dubbio, sperava in qualcosa in più.