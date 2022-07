I Metallica commentano Stranger Things 4 e quella scena nel Sottosopra con “Master of Puppets”

C'è una scena in Stranger Things 4 che ha colpito davvero tutti. È ambientata nel Sottosuolo e vede il personaggio di Eddie Munson alle prese con l'assolo di chitarra di una delle canzoni metal più iconiche della storia della musica, Master of Puppets dei Metallica. Una scena che è diventata subito epica e che ha provocato la reazione di tutti i fan del genere musicale ma anche gli stessi Metallica che hanno detto la loro sulla scelta di inserire la loro hit in Stranger Things 4. Il gruppo heavy metal, infatti, ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la scena in questione rivolgendo elogi particolari ai fratelli Duffer per la scelta della soundtrack di Stranger Things e per il modo esemplare in cui hanno usato il loro brano nella quarta stagione della serie sostenendo che per loro "è stato un onore essere una parte così importante del viaggio di Eddie".

Il brano in questione, infatti, ha accompagnato una scena ambientata nel Sottosopra dove Eddie e Dustin cercano di fare da esca per i demo-pipistrelli di Vecna. Così Nancy, Steve e Robin sono potuti entrare a Creel House. Eddie, su un tetto, con la sua chitarra elettrica, si esibisce con un assolo sulle note di Master of Puppets, canzone del 1986, attirando, proprio secondo i piani, i pipistrelli.

La reazione dei Metallica a Master of Puppets in Stranger Things 4

"Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di un livello superiore, quindi eravamo entusiasti che non includessero solo Master of Puppets nello show, ma che avessero una scena così fondamentale costruita attorno al brano. Eravamo tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi...è così ben fatto, tanto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo pochi secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer!! Quanto è pazzesco?

È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri fantastici artisti presenti nello spettacolo" è il commento del gruppo che non ha nascosto l'incredibile soddisfazione nell'essere stati scelti nella colonna sonora della serie e, soprattutto, in una delle scene più importanti della quarta stagione.

Il retroscena sul riff di Master of Puppets in Stranger Things 4

Joseph Quinn, l'attore che interpreta il personaggio di Eddie Munson ha rivelato a EW di non aver registrato lui il riff di Master of Puppets per Stranger Things 4 anche se ammette di aver imparato a suonare il brano davvero. Le mani che vediamo suonare nella scena sono le sue ma la registrazione è stata fatta dal figlio del bassista dei Robert Trujillo, un ragazzo di diciassette anni di nome Tye Trujillo. Robert stesso ha svelato il segreto sui social mostrando tutto il suo orgoglio per l'esibizione del figlio Tye. "Questo è il mio ragazzo, sono orgoglioso di te" ha scritto in un post su Instagram e proprio grazie a Stranger Things, adesso, Master of Puppets è in vetta alle classifiche, proprio come accaduto con Running Up That Hill di Kate Bush.