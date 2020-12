Mi hanno sputato nel milkshake: il trailer del pilot vincitore al Solinas

"Mi hanno sputato nel Milkshake": è questo il titolo della puntata pilota che anticipa la nuova serie scritta da Carolina Cavalli, vincitrice del Premio Solinas Experimenta Serie, in collaborazione con Rai Fiction.

Come riportato da "Cinecittà News", l'episodio pilota, prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tapeless Film con la regia di Beppe Tufarulo e Carolina Cavalli, andrà in onda domenica 27 dicembre su Rai 3 e sarà disponibile in streaming su Rai Play. e racconta in modo ironico e contemporaneo la crisi dei 25 anni, quando si ha l’impressione di essere sospesi e allo stesso tempo in ritardo su tutto. Dramedy al femminile in cui la protagonista, Siri (Aurora Ruffino), cerca di vivere la sua età cercando soluzioni che la adeguino alla realtà in cui si sente spaesata e inadeguata, come gli altri personaggi che la circondano: la sua coinquilina Tea (Francesca Agostini), l’amica Momo (Sara Mondello), il su ex Seba (Dario Aita), il suo nuovo flirt, Dj Stomale (Matteo Olivetti), ma anche gli adulti, come il suo Capo (Giampiero Judica) o la sua psicologa in perenne conflitto con la figlia (Valentina Carnelutti, in scena con sua figlia Nila Prisco).

Ambientato nel 2010 a Milano, l'episodio pilota è uno spaccato della generazione cresciuta negli anni ’90. Uno spaccato di quotidianità familiare, in una quasi metropoli occidentale, popolata di quasi adulti, che quasi vivono e cercano di risolvere uno strano fastidio che li accompagna in ogni momento. Un rumore di fondo che non li molla e che cercano di esorcizzare con strane ossessioni che sono solo il sintomo di un’ansia più grande e generalizzata. Risate, atmosfere che strizzano l'occhio agli Anni 90 e il passaggio dalla giovinezza all'età adulta in un mix che ora aspetta solo l'approvazione del pubblico per diventare una serie a tutti gli effetti con l'ambizione di portare una ventata di novità nel palinsesto Rai.