I migliori episodi delle serie tv dedicati ad Halloween da riguardare la sera del 31 ottobre

Cosa guardare la sera di Halloween? La tradizione vuole che si passi una serata all'insegna del brivido e di film e serie TV horror da scegliere di vedere proprio nella data di questa ricorrenza ce ne sono molti ma per chi preferisce fare un madley dei migliori episodi delle serie TV dedicati ad Halloween questo articolo fa per voi. Tra titoli del passato, grandi classici e novità del mondo seriale contemporaneo, la festa del 31 ottobre compare nella maggior parte delle trame delle serie TV ma alcuni episodi sono rimasti nella storia più di altri. Scopriamo quindi quali sono le puntate dedicate ad Halloween più belle delle serie TV da riguardare in compagnia.

Per iniziare la serata, un grande classico: Buffy l'Ammazzavampiri 2x06

Come si può non iniziare con un grande classico degli episodi dedicati ad Halloween: Buffy l'Ammazzavampiri. Questa serie che i nati negli anni '90 conosceranno a memoria, è già di per sé un omaggio alle streghe, ai vampiri, alla magia e ai poteri magici e quale momento migliore di rispolverarla se non la notte di Halloween? Ed ecco che la nostra cacciatrice preferita, nell'episodio sei della seconda stagione, è alle prese con questa spaventosa festa che degenererà al punto da trasformare lei e la sua gang di amici nei costumi da Halloween che indossano. Così la coraggiosa Buffy diventerà una principessa indifesa e Spike ne approfitterà per ucciderla ma sarà proprio sul più bello che la cacciatrice riconquisterà la sua forza per combattere il male e tornare a essere la ragazza indistruttibile alle prese con un mondo da salvare dal male.

Per continuare, un revival moderno: Le terrificanti avventure di Sabrina 1x02

Passiamo a Le terrificanti avventure di Sabrina, una serie TV più recente anche se riprende la storia di un altro grande classico delle serie TV anni '90: Sabrina vita da strega. Nel secondo episodio della prima stagione, la streghetta Sabrina Spellman si ritrova a compiere il suo sedicesimo compleanno proprio nel giorno di Halloween e dovrà quindi sottoporsi a un oscuro "battesimo" per diventare una strega a tutti gli effetti. Tra brividi e iniziazioni questo episodio è l'ideale per una maratona seriale dedicata al giorno di Halloween.

Per proseguire, le streghe più amate della TV: Streghe 3x04

A questo punto la serata può continuare con una serie TV conclusa ma rimasta nei cuori di tutti: Streghe, Le sorelle Halliwell, nel quarto episodio della terza stagione (quella dove viene introdotto il personaggio di Cole!) si travestono per festeggiare questa ricorrenza ma vengono trasportate nel passato, nello specifico nel 1670, dove Prue, Piper e Phoebe devono salvare la loro antenata Melinda Warren senza poteri e alle prese con un momento storico in cui la caccia alle streghe era all'ordine del giorno. Si scoprirà solo dopo che ad aver architettato questo piano per distruggerle non è altro che Cole che, però, inizia a provare dei sentimenti per Phoebe.

Per terminare con il brivido, la serie horror per eccellenza: American Horror Story 4x01 e 02

Per concludere questa maratona di Halloween non poteva mancare un episodio di quella che è considerata la serie horror per eccellenza: American Horror Story. I primi due episodi della quarta stagione, infatti, sono dedicati proprio alla festa del 31 ottobre e raccontano la storia degli spiriti della Murder House che nella notte di Halloween possono uscire dalla casa infestata e andare nel mondo reale a salutare i loro cari oppure a vendicarsi con chi gli ha fatto del male.