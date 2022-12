I titoli da guardare su Netflix per entrare in piena atmosfera natalizia

Manca pochissimo al Natale e tutti sembrano non vedere l'ora di tuffarsi in quest'atmosfera magica fatta di decorazioni, presepi, alberi di Natale, mercatini, regali e tempo libero da trascorrere in famiglia e con i propri cari. In occasione dell'arrivo della festa più attesa dell'anno, ecco qualche consiglio streaming per passare del tempo di qualità con i propri figli, nipoti, amici o fidanzati, davanti al piccolo schermo alle prese con una commedia romantica o un film dai toni natalizi. Quali titoli scegliere su Netflix? Ecco quelli scelti da noi.

Falling for Christmas, per i romanticoni

Iniziamo con un film ideale per i romanticoni e gli amanti delle commedie romantiche sul Natale. Falling for Christmas è una coccola per tutti quelli che adorano le storie d'amore che nascono sotto il vischio, le decorazioni natalizie all'americana e le commedie degli equivoci tipiche di questo speciale periodo dell'anno. Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

Odio il Natale, se vi piacciono le serie italiane

Passiamo ora a una serie italiana, anzi, la prima serie italiana natalizia di Netflix, Odio il Natale. Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede: a che punto sei della tua vita? Gianna pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo.

L'Accademia del bene e del male, per gli amanti delle fiabe moderne

Per chi ama le storie di magia e le fiabe moderne c'è un bellissimo titolo Netflix che vi trascinerà in un mondo magico e affascinante, L'Accademia del bene e del male. Le grandi amiche Sophie e Agatha finiscono agli estremi opposti di una fiaba moderna, quando arrivano in una scuola magica in cui giovani eroi e cattivi imparano a proteggere l'equilibrio tra il bene e il male. Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L'Accademia del bene e del male è un film diretto da Paul Feig con una straordinaria Charlize Theron nei panni della cattiva. Una vera e propria sorpresa di Netflix da non perdere.

Slumberland, nel mondo dei sogni, per i sognatori

Infine, per i sognatori c'è Slumberland - Nel mondo dei sogni un film che apre le porte a un universo magico e fantastico in cui la precoce Nemo (Marlow Barkley) e il suo eccentrico compagno Flip (Jason Momoa) intraprendono un'avventura indimenticabile. Dopo che il padre Peter (Kyle Chandler) resta inaspettatamente disperso in mare, la vita idillica della giovane Nemo nel Pacifico nord occidentale è messa sottosopra quando è mandata a vivere in città con Phillip (Chris O'Dowd), lo zio ben intenzionato ma profondamente impacciato. Di giorno Nemo fatica ad affrontare una nuova scuola e una nuova routine, ma di notte una mappa segreta verso il fantastico mondo dei sogni la mette in contatto con Flip, un fuorilegge rozzo ma simpatico che diventa ben presto suo compagno di viaggio e guida. Insieme a Flip si troverà presto coinvolta in un incredibile viaggio attraverso i sogni e in fuga dagli incubi, nella speranza di poter ritrovare il padre.