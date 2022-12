Le migliori serie antologiche da guardare su Netflix

Black Mirror, Cabinet of Curiosities, Love, Death and Robots

Letteralmente significa "scelta di fiori" dal greco ánthos, ‘fiore’ più il tema di légō, cioè ‘scelgo’ e sta a indicare, metaforicamente, la più bella selezione di opere che vanno a comporre una raccolta. Le antologie, però, non esistono solo in letteratura ma anche nel mondo seriale e spessissimo i registi e gli sceneggiatori optano per questa particolare tipologia di racconto che favorisce le storie brevi che iniziano e si concludono nello stesso episodio e non devono necessariamente essere legate alle altre della raccolta di cui fanno parte. Sono diverse le serie antologiche che arricchiscono il catalogo di Netlix ma quali sono le più belle? Quali sono quelle in grado di catturare di più l'attenzione e farci addentrare in mondi immaginari dai quali non vorremmo più uscire? Ecco la nostra scelta di "fiori più belli".

Black Mirror

Come non mettere una delle serie più rivoluzionarie di sempre al primo posto della classifica dei migliori titolo antologici di Netflix. Black Mirror, infatti, ha saputo indagare il disagio collettivo nei confronti del mondo moderno immaginando un futuro distopico dove, i valori umani, vengono demoliti e ricostruiti secondo nuove regole. Ogni episodio è una storia a sé, provocatoria e carica di suspense, su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea. Senza ombra di dubbio, la tecnologia ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita. In ogni abitazione, su ogni scrivania, in ogni mano c'è uno schermo al plasma, un monitor o uno smartphone: uno specchio nero, un "black mirror" su cui si riflette la nostra esistenza nel XXI secolo. La serie è stata ideata e sceneggiata da Charlie Brooker, che è anche il produttore esecutivo insieme ad Annabel Jones.

Cabinet of Curiosisites di Guillermo del Toro

È molto più recente di Black Mirror e ben inserita in un genere narrativo, l'horror ma rientra senza dubbio tra le migliori serie antologiche di Netflix. Stiamo parlando di Cabinet of curiosities,, la nuova serie antologica nata dalla mente di Guillermo del Toro che ha fatto il suo debutto su Netflix con otto storie di terrore e fantasia, otto racconti brillanti e spaventosi che il regista messicano ha collezionato per regalare al pubblico un'esperienza nuova a metà tra il distopico e l'horror dando vita ai mostri e ai personaggi che hanno abitato la sua mente per diverso tempo. Ogni episodio è diretto da un regista diverso, scelto personalmente da Guillermo del Toro ed è in grado di far tuffare lo spettatore in un diverso tema esistenziale. Ma, tra tutti questi otto episodi, ce ne sono alcuni che spiccano più di altri per la loro bellezza e originalità, ecco allora quali sono gli episodi più belli di Cabinet of curiosities da vedere assolutamente su Netflix.

Love, Death and Robots

E come non inserire in questa raccolta anche l'irriverente Love, Death and Robots. La serie animata di Netflix che ha seguito per certi versi le orme di Black Mirror ma con la differenza di aver scelto come struttura narrativa la storia breve e l'animazione. La brevità, si sa, permette di non perdersi in digressioni eccessive e inutile retorica ma di concentrare tutto il senso di una storia in pochi minuti e dopotutto non servono sempre ore per riuscire a dare un messaggio o delineare un personaggio e il suo carattere. E poi c'è il mondo animato che lascia alla fantasia lo spazio infinito di cui ha bisogno per espandersi e lasciarsi andare senza alcun limite o blocco dato dalle regole della realtà che conosciamo. Così, sfruttando tutto il potenziale dell'immaginazione e della brevità di racconto Love, Death & Robots prova da tre anni a immaginare il futuro e far riflettere sulla realtà. Alcuni episodi più di altri, però, colpiscono per la loro genialità e dovrebbero essere visti, o rivisti, il prima possibile. Ecco quali.