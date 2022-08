Le migliori serie drammatiche di Netflix degli ultimi due anni

Maid, Privacy, Ambizione

Per tutti quelli che amano crogiolarsi nel dramma, nelle storie di donne, nei racconti profondi, toccanti, non sempre con il lieto fine. Per chi ama guardare in faccia i problemi della vita, addentrarsi in situazioni scomode, "brutte" ma pur sempre reali non solo nella vita ma anche sul piccolo schermo, questo articolo è per voi. Per tutti gli amanti della realtà nuda e cruda, ecco quali sono le migliori serie drammatiche di Netflix degli ultimi due anni da recuperare il prima possibile. Sono tutte storie di donne, alcune con problemi economici, altre con problemi sociali, altre ancora vittime dell'invidia di altre persone. Tutte donne che, in un modo o nell'altro, affrontano la vita e le difficoltà con coraggio e determinaziione senza farsi mettere i piedi in testa da chi le critica o le mette in difficoltà. Se avete voglia di un po' di buona "pesantezza", ecco i titoli Netflix che fanno per voi.

Maid (2021)

Iniziamo con Maid, una delle serie più apprezzate dello scorso anno. Si tratta di un titolo Netflix che si ispira all'autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. La storia raccontata da questa serie è quella di Alex, una madre single che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

Privcay (2022)

Poi c'è Privacy, una delle migliori serie Netflix di quest'anno che racconta la drammatica storia di una donna politica la cui privacy viene violata mettendo a repentaglio la sua carriera, la sua relazione e il rapporto con sua figlia. La diffusione di un video erotico di una promettente politica diventa il catalizzatore della storia di quattro donne alle prese con la sottile linea che divide la vita pubblica e privata. Quali sono i confini della nostra intimità? Che cosa succede alle nostre vite quando un evento privato si trasforma in un argomento di pubblica discussione?

Ambizione (2022)

E, infine, l'ultimo consiglio delle migliori serie drammatiche di questi ultimi due anni è Ambizione, il racconto di un confronto generazionale tra la gen z e la generazione portato all'estremo con conseguenze drammatiche sulla vita di tutti i personaggi della storia. La generazione x cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.