Le 5 migliori serie drammatiche da guardare su Netflix

I più bei titoli di questo genere tra cui scegliere per delle serate in pieno tema lacrime e drammi

Siete alla ricerca di una serie drammatica in grado di tenervi incollati allo schermo e allo stesso tempo farvi emozionare? Se siete amanti del drammatico e vi piacciono le storie intricate, psicologiche e con una caratterizzazione dei personaggi di grande qualità allora questo è l'articolo che fa per voi. Oggi vi proponiamo un elenco di 5 titoli Netflix tra cui scegliere se avete voglia di iniziare una nuova serie drammatica. A voi la scelta e buona visione!

Mindhunter

Mindhunter è una serie del 2017 basata su un romanzo omonimo e che racconta la storia di due agenti dell'FBI alla fine degli anni '70 che si dedicano all'approfondimento della psicologia degli omicidi. Scritta da Mark Olshaker e John E. Douglas e creata da Joe Penhall la serie è composta da due stagioni in totale, per ora la terza è sospesa fino a data da destinarsi ed è un prodotto Netflix davvero intrigante e in grado di tenere lo spettatore incollato allo schermo.

Dark

Dark è una chicca tedesca uscita sulla piattaforma di streaming digitale nel 2019 e ambientata in un paesino chiamato Winden dove all'improvviso scompaiono due ragazzi senza lasciare alcuna traccia. La narrazione, dopo la scomparsa, ruoterà intorno a quattro famiglie con un passato misterioso che li lega e farà emergere mano a mano verità nascoste. Intelligente, misteriosa e accattivante, Dark è un gioiellino di Netflix tutto da scoprire.

Riverdale

Tra le migliori serie drammatiche di Netflix compare anche Riverdale, la serie sull'omonima cittadina americana sconvolta dalla morte di un giovane ragazzo. Verrà a galla mano a mano che non si è trattato di un incidente ma di un assassinio e questa notizia sconvolgerà l'intera comunictà e farà emergere misteri e sotterfugi. Cosa nasconde Riverdale? Non vi resta che scoprirlo guardando la serie.

Sherlock

Sherlock è un'altra serie drammatica di valore da guardare su Netflix se amate il genere. Ci troviamo nella Londra contemporanea con il detecntive Sherloke Holmes. e il reduce di guerra John Watson che si ritrovano a vivere insieme e diventano compagni di nuove avventure per risolvere nuovi casi particolari e intricati.

Peaky Blinders

Tra le 5 serie drammatiche più belle di Netflix non potevamo non citare l'amatissima Peaky Blinders (di cui si attende l'uscita della sesta stagione). Siamo nella Birmingham ai tempi della Prima Guerra Mondiale che è sotto controlla di una pericolosa gang di crimilai, la cosiddetta "peaky blinders" al cui comando c'è Thomas.