Le serie tv estive da guardare su Netflix con l'arrivo della bella stagione

I titoli della piattaforma di streaming ideali per un binge watching in piena atmosfera estiva

La bella stagione è arrivata e tra primi caldi, mare e atmosfera d'estate iniziano a cambiare le nostre abitudini anche in fatto di serie tv, dopotutto, la stagionalità appartiene anche a questo settore. Se siete, quindi, alla ricerca di titoli Netflix in grado di rievocare le vibes dell'estate ecco qualche spunto. Tra vecchie serie da guardare in binge-watching e nuove produzioni le scelte sono diverse. Ecco le più interessanti da trovare sul catalogo della piattaforma di streaming. Ce n'è per tutti i gusti.

Summertime

Il primo consiglio estivo che vi diamo riguarda una serie che dell'estate fa il suo punto di forza. Summertime è il titolo Netflix tra i più amati dal pubblico, uscito con nuovi espisodi della seconda stagione poco fa e in grado di tuffare chiunque nel caldo e nelle avventure della costa adriatica. Ambientata a in Emilia Romagna, a Cesenatico, Summertime è ideale per i giovani ragazzi che possono rivedeersi nei protagonisti della serie ma anche per gli adulti che possono ricordare i bei tempi andati. In più, la colonna sonora è davvero interessante con proposte di artisti emergenti.

Bridgerton

Ebbene sì, non poteva mancare Bridgerton, il grandissimo successo di Shondaland che, seppure uscito sul catalogo della piattaforma di streaming in pieno inverno, è ideale per chiunque voglia passare una serata in leggerezza e riscoprire i tempi dell'amore di corte tra matrimoni combinati, scappatelle e tabù. Una prima stagione molto intrigante in grado di tenere incollati allo schermo.

Jane The Virgin

Chi non ha mai visto Jane The Virgin potrebbe sottovalutarla ma questa serie ha la grande capacità di approfondire tematiche importanti e allo stesso tempo mantenere sempre leggera e fresca la narrazione. Perfetta per una serata estiva anche perché non mancheranno risate, pianti e incredibili colpi di scena. Una via di mezzo tra soap opera e serie tv tradizonale, Jane the Virgin stupisce per la sua qualità ed è perfetta da guardare in questa estate 2021.

Emily in Paris

L'ultimo consiglio seriale per l'estate 2021 è quello di Emily in Paris, una serie che anche se non eccezionale dal punto di vista narrativo è un titolo perfetto per una serata estiva davanti alla tv. Una serie femminile e divertente che tufferà lo spettatore nel mondo parigino tra amori, nuovi lavori e una nuova c

La verità è che alcuni hanno storto il naso, ma è altrettanto vero che Emily in Paris, pur con tutti i suoi limiti, è un titolo perfetto per il tuo elenco di serie tv Netflix da vedere in estate. Femminile (come le serie da non perdere) e frizzante senza prendersi sul serio, è un titolo divertente e leggero, perfetto per le calde serate d’estate, magari con le amiche. Tra l’altro, è stata rinnovata per una seconda stagione, per cui se ancora non l’hai vista, hai tempo per aggiornarti.