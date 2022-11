I migliori titoli true crime da guardare su Netflix

Dahmer, The Good Nurse, Killer Sally

Il true crime, cioè la serie o il film basato su un crimine realmente accaduto è uno dei generi più popolari dell'ultimo momento. Basta pensare che i titoli appartenenti a questo genere di racconto sono tra i più visti delle piattaforme di streaming e sono stati in grado di creare fenomeni a livello mondiale come la serie Netflix Dahmer, basata sulla storia del cannibale di Milwaukee o al recentissimo film The Good Nurse che mette in scena la storia di altro grande killer della storia americana, l'infermiere Charlie Cullen. Ma quali sono i titoli true crime più belli da guardare su Netflix? Quali serie e quali film dovreste vedere se amate questo affascinante e agghiacciante genere di racconto? Ecco i nostri consigli

Dahmer perché è un capolavoro di rara bellezza

Iniziamo con Dahmer, il colosso creato da Ryan Murphy che, in pochissimo tempo, ha scalato le top 10 di tutto il mondo. Tra tutte le serie true crime, questa è senza dubbio la migliore in assoluto. Raffinata, brutale, egregiamente costruita in ogni minimo dettaglio, Dahmer è un piccolo capolavoro di rara bellezza che riesce a raccontare la vita di uno di peggiori serial killer di tutti i tempi con una grazia ed eleganza che lascia esterrefatti. Una serie di 10 episodi uno più affascinante dell'altro che sarebbe un vero peccato perdere.

The Good Nurse perché è un film sofisticato nella sua brutalità

Passiamo poi a The Good Nurse, un film che racconta la storia di un altro serial killer, l'insospettabile infermiere dal cuore gentile Charlie Cullen che nei suoi 16 anni di carriera ospedaliera ha ucciso oltre 400 persone iniettando insulina e diossina nelle flebo dei suoi pazienti. Elegante, sofisticato e con un'eccezionale Eddie Redmayne nel ruolo di Cullen, questo film catturerà cuore e mente. Da non perdere.

Killer Sally perché mostra il lato oscuro del bodybuilding

E, infine, passiamo al titolo Netflix più recente che racconta la storia di uno dei più famosi crimini del mondo del bodybuilding, quello di Ray McNeil avvenuto per mano della moglie Sally, nominata, dopo l'accaduto, Killer McNeil. In tre episodi, Netflix racconta la storia di questa appassionata di palestra che ha messo fine alla vita del suo compagno di vita e collega con due colpi di pistola sferrati da un momento all'altro. Un altro affascinante titolo true crime che trascina nel mondo delle palestre californiane degli anni '90 lasciando senza parole.