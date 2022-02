5 film o serie musicali da vedere su Netflix al posto di Sanremo

È arrivato quel momento dell'anno in cui tutto sembra fermarsi per dare spazio a Sanremo. Tra cantanti in gara, nuove canzoni da valutare, look di artisti da commentare e cinque serate di gala tra performance, sketch e ospiti internazionali, il Festival della Musica Italiana monopolizza l'attenzione su di sé diventando l'unico argomento di cui parlare e l'unica cosa da poter guardare in TV. Ma se siete tra quelli che, sì amano la musica, ma a cui non piace guardare Sanremo ecco una valida alternativa "musicale" per queste cinque serate di febbraio. Se siete curiosi dei nostri consigli streaming, ecco i migliori film e serie TV dedicati al mondo della musica da guardare su Netflix al posto di Sanremo.

Tick, tick...BOOM (film)

Inziamo con un film: Tick, tock...BOOM, uscito su Netflix lo scorso novembre come adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent. Il film racconta la storia di Jon (Andrew Garfield, candidato agli Oscar e premiato ai Tony), un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera diventerà il prossimo musical americano di grande successo. Pochi giorni prima di dover presentare il suo lavoro in un'esibizione decisiva, Jon è sottoposto a pressioni da ogni direzione: dalla fidanzata Susan, che sogna una vita artistica al di fuori di New York e dall'amico Michael, che ha abbandonato il suo sogno a favore della sicurezza finanziaria. Il tutto nell'ambito di una comunità artistica piagata dall'epidemia di AIDS. Il tempo scorre e Jon si trova davanti a un bivio, ponendosi la stessa domanda di tutti: cosa dobbiamo fare con il tempo che ci rimane?

Glee (serie TV)

Passiamo poi a un grande classico del piccolo schermo. È il primo titolo che viene in mente ogni volta che si vuole guardare qualcosa dedicato al mondo della musica, perché sì, Glee forse è la serie più "musicale" che sia mai stata fatta, quella che ha fatto tornare in voga il musical sul piccolo schermo. Tra cover di canzoni del panorama musicale contemporaneo, coreografie studiate nel minimo dettaglio, amicizie e amori ai tempi del liceo, Glee è una serie che trascina in un mondo fatto d'arte e di musica con una capacità di trasmettere gioia e voglia di divertirsi in ogni episodio. Musicale, divertente ma anche profonda questa serie, in sei stagioni, racconta la crescita personale e artistica di un gruppo di giovani adulti alla ricerca di se stessi e del loro destino.

Rebelde (serie TV)

Un'altra alternativa musicale a Sanremo è, senza dubbio, Rebelde, la serie Netflix che riporta in scena una nuova versione dell'iconica soap opera per giovani adulti. Ora una nuova generazione di studenti si iscrive alla scuola Elite Way School, il prestigioso collegio dove l'arduo percorso verso la fama non fa per tutti. Sono tanti, però, i ragazzi che sognano di partecipare al suo prestigioso programma musicale e vincere la Battaglia delle Band per diventare star della musica. Nel corso di otto episodi, Rebelde segue un gruppo di studenti che fa di tutto per vincere la Battaglia delle Band dell'EWS, la gara che potrebbe avviare la loro carriera musicale. In questo percorso sbocceranno amori e amicizie, mentre una misteriosa società segreta cerca di ostacolare il sogno di ciascuno di diventare la prossima star della musica.

Julie and the Phantoms (serie TV)

Un'altra serie Netflix dedicata alla musica è Julie and the Phantoms, una serie che racconta la storia di una liceale, Julie (Madison Reyes) che ha perso la passione per la musica dopo la morte di sua madre. Ma quando i fantasmi di tre musicisti sognanti (Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada) del 1995 appaiono improvvisamente nel vecchio studio musicale di sua madre, Julie sente che il suo spirito interiore inizia a risvegliarsi ed è ispirata a ricominciare a cantare e scrivere canzoni. Man mano che la loro amicizia con Julie cresce, i ragazzi la convincono a creare una nuova band insieme: Julie and the Phantoms. Dal regista e coreografo premiato con Emmy e DGA Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) e dal coreografo Paul Becker (Descendants, Mirror Mirror) sboccia una nuova ed entusiasmante serie musicale sull'abbracciare gli alti e bassi della vita, seguire i propri sogni e scoprire il potere della tua stessa voce.

Vivo (cartone animato)

Concludiamo i nostri consigli streaming sui titoli musicali da guardare online al posto di Sanremo con un piccolo capolavoro di Netflix: Vivo. Vivo è un cartone animao che travolge con il suo ritmo latineggiante e trascina in un'atmosfera fatta di colori, musica e tutto il bello della vita da artista di strada a Cuba. Il protagonista della storia è un piccolo cercoletto, un animaletto esotico che vivrà un'avventura straordinaria insieme a un gruppo di personaggi ognuno più strampalato dell'altro. Vivo si mostra come una pellicola ibrida tra musical e cartone animato classico, raccontando tra note latineggianti e avventure avvincenti tutto il bello dell'essere persone piene di proprie "stranezze" ma autentiche. Vivo parla di musica, di passioni, di amicizia, del non avere paura di aprire il proprio cuore e mostrarsi nella propria genuinità. Con questo nuoto titolo Netflix supera se stessa creando un prodotto capace di colpire per la sua semplicità senza dover aggiungere niente di più della sua storia e dei personaggi che ne fammo parte. Sorretto da una grandissima colonna sonora, prodotta dal premio Tony e Grammy Alex Lacamoire e adattata in italiano da Stash, Vivo è il film di cui tutti avevamo bisogno in grado di portare allegria, voglia di ballare e tanta emozione.