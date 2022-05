Le migliori serie Netflix del 2022 (finora)

Russian doll 2, Pieces of Her, Fedeltà

Storie d'amore, storie di crimini, storie fuori dall'ordinario. Racconti drammatici, interpretazioni emozionanti, dialoghi travolgenti. Netflix, nei primi mesi del 2022 ci ha regalato tante emozioni, alcune più forti di altre ma soprattutto tante nuove storie a cui appassionarci, con cui passare il tempo, in cui rivedere il nostro passato e con cui sperare in un futuro migliore. Dopotutto le serie non nascono solo per intrattenere ma per ispirare, insegnare qualcosa, trasmettere emozioni e farci venire voglia di essere un po' megliori di quanto non lo fossimo il giorno prima. Ecco allora che oggi, a diversi mesi dall'inizio dell'anno, abbiamo deciso di tirare un po' le somme dei titoli usciti su Netflix e decretare le tre migliori serie del 2022 (finora). Chi c'è sul podio? Tre titoli con protagoniste donne, tutte diverse tra loro. C'è la donna con dipendenza da alcol e rapporti tossici che cerca una strada verso la felicità, c'è una madre innaturale con un difficile rapporto con la figlia e un passato pieno di segreti e poi c'è la vittima del seme della gelosia che si insinua nella sua mente e la porta a diventare emotivamente dipendente e psicologicamente debole. Abbiamo messo sul podio tre donne non perché siano donne ma perché tra tutte le serie proposte da Netflix in questo nuovo anno, loro sono quelle che hanno lasciato un segno maggiore nella nostra mente e nel nostro cuore.

Russian Doll 2

Russian Doll 2 è la migliore serie Netflix del 2022, punto. Non ha eguali e molto probabilmente non ne avrà anche per tutto il resto dell'anno. Natasha Lyonne torna a vestire i panni del suo alterego Nadia regalando allo spettatore un viaggio trascendentale tra passato e presente in grado di coinvolgere ed emozionare talmente tanto da non volerne mai uscire. Una grande metafora e insegnamento di vita dispiegato in sette meravigliosi episodi che, passando attraverso diverse epoche storiche e mostrando la psicologia di diversi personaggi, permettono di dare una grande lezione di vita non solo alla protagonista della storia ma a tutto il pubblico.

Pieces of Her

Il secondo titolo migliore distribuito da Netflix quest'anno è Pieces of Her (Frammenti di lei) che vede una bellissima interpretazione di Toni Collette nei panni di un personaggio controverso ma incredibilmente affascinante. Una donna che nasconde segreti, che ha cambiato nome e identità per cercare di dare a sua figlia una "apparente" vita normale ma che dopo essere stata vittima di un violento attacco è costretta a rivelare sempre più verità sulla sua vita. Molto bella la storia e molto bella la descrizione di un rapporto madre figlia particolare, dove colei che è anagraficamente madre fa fatica a esserlo nell'idea standard che si ha della maternità e una figlia che ha vissuto una vita di menzogne cerca di ricostruire la sua storia e capire chi è davvero. Un thriller intrigante, appassionante e soprattutto di grande qualità.

Fedeltà

E poi c'è Fedeltà. Questa volta diamo spazio a un titolo Netflix italiano che ha saputo fare la differenza. Tratto da un romanzo di Marco Missiroli, Fedeltà racconta cosa accade a un matrimonio felice quando la gelosia entra nella mente di uno dei due coniugi e cosa diventa un rapporto d'amore quando viene a mancare la fedeltà nell'altro ma soprattutto in se stessi. Una bellissima panoramica psicologica su sentimenti, identità, desideri, passioni, pentimenti e realtà.

Quale altra serie ci colpirà nei prossimi mesi? Staremo a vedere!