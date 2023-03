Le migliori serie Netflix del 2023, finora

You 4, Sex/Life 2, La legge di Lidia Poët

Storie d'amore, storie di sesso, storie di crimini, storie di famiglia. Racconti drammatici, interpretazioni emozionanti, dialoghi travolgenti. Netflix, in questo 2023, anche se siamo ancora agli inizi, ci ha già regalato tante emozioni, alcune più forti di altre ma soprattutto tante nuove storie a cui appassionarci, con cui passare il tempo, in cui rivedere il nostro passato e con cui sperare in un futuro migliore. Dopotutto le serie non nascono solo per intrattenere ma per ispirare, insegnare qualcosa, trasmettere emozioni e farci venire voglia di essere un po' migliori di quanto non lo fossimo il giorno prima. Ecco allora che oggi, a tre mesi dall'inizio del nuovo anno, abbiamo deciso di tirare un po' le somme dei titoli usciti su Netflix e decretare le tre migliori serie del 2023. Chi c'è sul podio? Tutte storie d'amore, dall'amore ossessivo all'amore travolgente e passionale e, infine, anche l'amore per la propria libertà e indipendenza. Tutti racconti dell'amore a 360 gradi che sono stati in grado di coinvolgerci, sconvolgerci ed emozionarci.

You 4

Iniziamo con un classico che continua a stupirci anche dopo quattro stagioni, You, la serie crime thriller con Penn Badgley nei panni del serial killer bipolare Joe Goldberg che continua a tenere incollati allo schermo anche dopo anni. You 4, infatti, ha mostrato un nuovo lato del suo protagonista che ha prima cercato redenzione per i suoi peccati per poi abbracciare la sua vera natura di assassino a sangue freddo, una dualità che ha affascinato e reso questo personaggio, ormai iconico, uno dei più interessanti del piccolo schermo sempre in grado di stupire per le sottili sfumature del suo carattere. Un prodotto ben fatto dall'inizio che continua a dimostrare di essere uno dei titoli di punta di Netflix.

Sex/Life 2

E poi c'è Sex/Life che in tanti considerano la serie erotica per eccellenza di Netflix, quella da guardare solo per le scene di sesso ma Sex/Life è molto più di questo e la sua seconda stagione l'ha dimostrato. Una versione moderna e ridotta di Sex and the City, Sex/Life, proprio come la serie cult degli anni '90 da cui prende ispirazione sfrutta il sesso per parlare d'amore, amore per un marito, un amante, un compagno, amore per i figli ma, ancora di più, amore per se stessi. Sex/Life 2 è il viaggio di Billie, tra errori, amori sbagliati e piccoli colpi di testa, alla ricerca della sua strada, della sua identità di donna e della sua indipendenza dall'amore e dagli uomini. Un bel prodotto che spinge a una forte riflessione personale.

La legge di Lidia Poët

E poi c'è questo titolo italiano che, per certi versi, ci ha stupito al punto da essere ancora oggi presente in top 10 nonostante sia debuttato a febbraio. Parliamo de La legge di Lidia Poët, la serie italiana con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia, Lidia Poët. Ambientata nella Torino del 1800, questa serie è un giallo vecchio stile, oltre che un racconto di formazione che vede la giovane Lidia alle prese con l'avvio della sua carriera in un ambiente dominato da soli uomini. La legge di Lidia Poët pur raccontando una storia vera e una storia di femminismo e coraggio, mantiene una leggerezza che rende questo titolo piacevolissimo e accattivante senza che venga appesantito dalle tematiche importanti che racconta tra le righe. Un approccio interessante e innovativo per una serie italiana.