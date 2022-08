Le migliori serie Netflix sull'amore LGBTQ+

Heartstopper, First Kill

Chi lo dice che su Netflix si trovano solo storie d'amore tra uomini e donne? La piattaforma di streaming, infatti, soprattutto negli ultimi anni, ha dato spazio al racconto dell'amore in tutte le sue forme proponendo trame romantiche su personaggi omosessuali, bisessuali e proponendo anche storie di poliamore sul piccolo schermo. Tra teen drama, serie sui vampiri e titoli drammatici ecco le migliori serie Netflix sull'amore lgbtq+.

Heartstopper

Iniziamo con una serie davvero fatta bene, Heartstopper, il teen drama sull'amore omosessuale tratto dal graphic novel di Alice Oseman. Si tratta di un titolo che racconta le difficoltà dell'essere gay al liceo con una grazia ed eleganza davvero impressionanti. Questa serie è un bellissimo esempio per i ragazzi che non sanno come affrontare la loro sessualità in un periodo delicato come quello dell'adolescenza e racconta la storia del pacato Charlie e lo sportivo Nick che si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Special

Special è un'altra interessante serie Netflix sull'educazione sessuale e l'omosessualità. La storia raccontata è quella di Ryan, un ragazzo gay con una lieve paralisi mentale che lo porta a essere disabile e a dover affrontare l'amore omosessuale e il sesso con tutte le difficoltà del suo caso. Stanco di vivere nell'ombra, Ryan deciderà di trasferirsi per iniziare una nuova vita arrivando perfino a mentire per liberars idella vergogna della sua malattia. Questo titolo Netflix si basa sul libro, "I'm Special: and Other Lies We Tell Ourselves" di Ryan O'Connell, lo stesso protagonista della serie che è anche regista.

You, me, her

You, Me, Her è la prima serie Netflix sul poliamore. La storia raccontata è quella dei coniugi Emma e Jack che cercano di ravvivare la loro vita sessuale con l'aiuto di una escort di nome Izzy ma tutti e due finiscono per innamorarsi di lei.

First Kill

Passiamo, infine, a First Kill, il vampire drama, appena cancellato da Netflix con una polemica di lesbofobia, che racconta la storia d'amore di due ragazze, una vampira e una cacciatrice che devono affrontare tutte le difficoltà dello stare insieme nonostante la loro natura opposta. Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope. Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa.