Le migliori serie Netflix di sempre (da vedere almeno una volta nella vita)

BoJack Horseman, Black Mirror, The Sandman

Rispondere alla domanda: "Qual è la serie tv più bella di sempre?" non è sempre facile. Dopotutto, da quando il piccolo schermo ha iniziato a raccontare storie a puntate di titoli che hanno fatto la differenza ce ne sono stati molti e contarli sulle dita di una mano non è poi così immediato. Ma oggi abbiamo provato a stabilire quali sono state le serie tv Netflix migliori di sempre o perlomeno quei titoli così irriverenti, sconvolgenti, innovativi, emozionanti da meritare di essere visti almeno una volta nella vita. Nella nostra classifica ci sono serie appartenenti a generi diversi, dalla serie distopica a quella animata, dal true crime alla serie fantasy per racchiudere insieme un po' di tutto il meglio di Netflix finora. Se siete curiosi di scoprire quali sono le serie Netflix che non aver mai visto sarebbe davvero un peccato, eccovi serviti. E vediamo se siete d'accordo con noi.

Black Mirror

Iniziamo con quella che può essere considerata un vero e proprio cult, una serie che ha portato, per la prima volta quando il mondo tecnologico non era ancora parte dominante della nostra esistenza, una riflessione sul futuro dell'umanità che da un lato ha gelato il sangue dall'altro ci ha affascinati come non mai. Black Mirror non è solo la serie antologica per eccellenza ma è una serie di eccellenza di Netflix, uno dei suoi prodotti di punta che difficilmente verrà mai replicata nel suo stile iconico e personalissimo. Black Mirror attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno e spinge a un'autoanalisi e riflessione profondissima su disparate tematiche legate alla vita dal lutto all'amore, dal ricordo ai rapporti interpersonali, dalla paura del futuro all'alienazione provocata dalla tecnologia. Ideata da Charlie Brooker, Black Mirror è un gioiellino che vi entrerà dentro e ci resterà per sempre.

BoJack Horseman

E come non citare una delle serie animate più belle di Netflix di tutti i tempi, BoJack Horseman. Questa serie è uno schiaffo in faccia, uno scossone, un pugno allo stomaco ma allo stesso tempo un'esperienza catartica. Netflix ci trasporta in un mondo fatto di esseri umani dalle sembianze animalesche, dove ogni personaggio è la perfetta rappresentazione di un aspetto caratteriale e contraddizione umana dalla donna in carriera che sogna l'amore ma che non è disposta a rinunciare a nulla della sua vita indipendente al tossico che fa fatica a uscire dal vortice delle sue dipendenze fino a chi cerca di negare l'evidenza coprendola con un'apparente felicità perenne e ancora la ragazza tormentata che sogna di fare la scrittrice e che non riesce a vivere senza i suoi drammi interiori. BoJack Horseman è una di quelle serie che lasciano il segno a livello emotivo e prima di iniziare a tuffarsi in questo mondo animato dove il racconto è molto più profondo di quello che possa sembrare, bisogna essere preparati, psicologicamente, a mettere in dubbio tutto, soprattutto se stessi.

The Sandman

Ah, The Sanmdan, l'ultimo grande regalo che Netflix ci ha fatto. Questa serie fantasy, tratta dai leggendari fumetti di Neil Gaiman, è un vero e proprio capolavoro dove Morfeo, il re dei sogni (Tom Sturridge) che controlla il nostro mondo onirico sarà costretto a lottare contro chi cercherà di catturarlo e manipolare, così, per sempre, l'equilibrio della vita tra sonno e veglia. E così, in una serie di episodi uno più bello dell'altro, Morfeo dovrà viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare il caos causato dalla sua cattura. The Sandman è un ricco connubio tra mitologia e fantasy dark che si intrecciano nel corso di dieci incredibili capitoli incentrati sulle numerose avventure dove Morfeo dovrà avere a che fare con Morte, Desiderio, Disperazione e perfino Lucifero. Una serie imperdibile nonché un vero gioiello di Netflix.

Dark

E poi c'è Dark che forse possiamo definire il thriller di fantascienza più bello di sempre. Una serie fatta di misteri, gialli, viaggi nel tempo e tantissimi colpi di scena da fare quasi invidia a un colosso come Lost di J. J. Abrams. Dark è la serie tedesca creata da Baran bo Odar e Jantje Friese - due garanzie del mondo seriale e padri anche di un altro successo Netflix, 1899 - che basa il suo racconto sul cosiddetto Principio di autoconsistenza di Novikov per cui, nella serie, molti personaggi hanno la capacità di viaggiare avanti e indietro nel tempo, tra passato e futuro, senza, però, poter in nessun modo modificare il proprio destino né quello degli altri. Dark è una serie complessa, da guardare con la massima attenzione ma in grado di dare al pubblico un'esperienza visiva ed emozionale davvero profonda. Da vedere almeno una volta nella vita.

Dahmer

Dahmer è una delle perle Netflix dello scorso anno, una serie di brutale bellezza che racconta una storia agghiacciante ma con una raffinatezza tale da renderla un grandissimo prodotto seriale. Questo titolo, basato sulla vita vera del serial killer Jeffrey Dahmer, è stata creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e, nonostante sia stata al centro di numerose polemiche per il tema trattato, la sua altissima qualità è innegabile. Dahmer ci fa entrare nella mente malata di un serial killer mostrandoci i suoi lati più intimi e quegli ingranaggi del cervello che, in un certo momento, si sono inceppati trasformando un essere umano in un mostro. Da brividi.

Squid Game

E infine, come non dare credito a una delle serie più rivoluzionarie dell'ultimo periodo, Squid Game. Il grande lavoro decennale di Hwang Dong-hyuk, regista, creatore e sceneggiatore di questa serie sudcoreana che è diventata la più vista di sempre su Netflix trasformandosi in un fenomeno globale, ha saputo creare una storia, anche in questo caso brutale, ma che ci spinge a un'incredibile riflessione personale sul valore dei soldi, sulla debolezza della psicologia umana e su quanto, alla fine, nella vita, l'unica cosa che conta è non sentirsi soli. Squid Game è una serie che in tanti hanno definito violenta ma che, più correttamente, andrebbe appellata come profonda e coraggiosa.

Se siete tra i pochissimi che non hanno ancora visto le avventure dei 456 concorrenti disperati che gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won che potrebbe trasformare la loro triste esistenza, è arrivato il momento di colmare questo vuoto.

