Le migliori serie Netflix dell'estate 2022

The Sandman, Quella notte infinita, Ambizione

Agosto è agli sgoccioli e ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine dell'estate. Dopo giornate di mare, sole, abbronzatura e relax, sta per arrivare il temuto ritorno alla quotidianità. Ma prima di avventurarci di nuovo nelle solite giornate di lavoro, di scuola e di impegni guardiamoci indietro per fare un recap di tutto il meglio di Netflix di questa estate 2022. Quali storie ci ha regalato la piattaforma di streaming in questi ultimi tre mesi? Quali ci hanno colpito di più al punto da diventare le nostre preferite? Ecco allora una piccola top 3 delle migliori serie Netflix di questa calda estate. Vediamo se siete d'accordo con noi.

The Sandman

The Sandman è il grande capolavoro Netflix di questa estate ma non solo e quindi si merita a pieno titolo il primo gradino del podio. Quesst'opera d'arte, tratta dal fumetto di Neil Gaiman, è in grado di trasportarci direttamente nel mondo dei sogni raccontando la storia di Morfeo e dei suoi fratelli immortali Morte, Desiderio, Disperazione in una trama avvincente ed emozionante. Queta serie è un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda superando le aspettative e diventando, meritatamente, uno dei nuovi colossi della piattaforma di streaming.

Quella notte infinita

Un'altra grande serie Netflix di questa estate è Quella notte infinita, una serie drammatica spagnola che si svoge tutta in una notte e in un unico luogo, un carcere. La notte del 24 dicembre n gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere. Intensa, introspettiva e sorprendente, questa serie è talmente cruda da mostrare il volto della cattiveria umana e far capire quanto sia facile diventare da vittime, carnefici.

Ambizione

E poi c'è Ambizione, una serie turca che è l'altra perla Netflix della stagione. Dalla famosa sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101, arriva una nuova storia sullo scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z. La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.