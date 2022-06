Le serie estive da guardare su Netflix con l'arrivo della bella stagione

La bella stagione è ormai alle porte e tra primi caldi, mare e abbronzatura tutti iniziamo ad avere voglia di estate. Di conseguenza, siamo più di buon umore, più attivi e ci ritroviamo a cambiare non solo le nostre abitudini quotidiane ma anche i nostri gusti in fatto di serie TV. Per chi è, quindi, alla ricerca di titoli Netflix in grado di rievocare un po' di summer vibes proponiamo qualche spunto tra cui scegliere. Tra vecchie serie da riguardare in binge-watching e nuove produzioni le scelte sono diverse. Ecco le più interessanti da trovare sul catalogo della piattaforma di streaming. Ce n'è per tutti i gusti.

Surviving Summer

Surviving Summer è la serie Netflix ideale per iniziare a sentirci in piena atmosfera estiva. Questo titolo ha ufficialmente aperto la stagione estiva seriale debuttando su Netflix la scorsa settimana e portandoci direttamente sulle spiagge selvagge dell'Australia tra onde da cavalcare con la tavola da surf, nuove amicizie, amori e tanto sport. Questa serie è un racconto di formazione dove una ragazza americana si ritrova a passare l'estate in un paesino australiano e imparerà, con l'aiuto di una nuova famiglia e di nuovi amici a conoscersi, maturare e capire cosa vuole dalla vita. Per sentirsi un po' in vacanza anche davanti alla TV, Surviving Summer è la serie perfetta da gustarsi episodio dopo episodio.

Summertime

Il secondo consiglio estivo che vi diamo riguarda una serie che dell'estate fa il suo punto di forza. È Summertime, il titolo Netflix estivo per eccellenza e una delle serie italiane più amate dal pubblico. Uscita da poco con la sua terza stagione, questa serie è in grado di tuffare chiunque nelle calde, estive e appassionanti avventure di un gruppo di ragazzi della costa adriatica tra amori, amicizie e tutto il bello di vivere in una città di mare. Ambientata a in Emilia Romagna, a Cesenatico, Summertime è ideale per i giovani ragazzi che possono rivedeersi nei protagonisti della serie ma anche per gli adulti che possono ricordare i bei tempi andati. In più, la colonna sonora è davvero interessante con proposte di artisti emergenti.

Outer Banks

Ultimo consiglio seriale estivo è Outer Banks. Anche questa, così come Surviving Summer e Summertime, è una serie di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti (detti Pogue) nella località balneare di Outer Banks nella Carolina del Nord, una delle zone più povere del posto al limite della legalità. Il protagonista della storia, John B ha perso da poco il padre scomparso mentre stava cercanndo un tesoro della Royal Merchant e sarà proprio questo evento a portarlo a iniziare un viaggio tra amori, amicizie da rafforzare e droga, alla ricerca di suo padre insieme ai suoi amici Kiara, Pope e JJ.