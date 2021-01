Le migliori serie Netflix della settimana: ecco cosa vedere in streaming

Il colosso dello streaming ha iniziato questo nuovo anno offrendo diversi nuovi titoli sulla sua piattaforma tra cui scegliere. Da nuove stagioni di serie già note al pubblico a nuove produzioni originali, sono tante le scelte che Netflix ci propone in questi primi giorni di gennaio 2021. Non sapete cosa guardare? Ecco una selezione delle migliori uscite Netflix della prima settimana di gennaio 2021.

Lupin

Uscita l'8 gennaio con i suoi primi cinque episodi Lupin è uno show con protagonista Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905. La serie è divertente, tiene lo spettatore incollato allo schermo e con soli cinque episodi ha saputo conquistare davvero tutti al punto che i fan già di chiedono se ci sarà una seconda stagione o meno. Per tutti quelli che cercano una serie da vedere con leggerezza e senza impegnarsi troppo non può non seguire l'onda di Lupin - parte uno.

Cobra Kai 3

Se siete fan di Cobra Kai avrete probabilmente già visto questa terza stagione appena uscita su Netflix e se non lo foste, beh, allora andatevi a recuperare tutte le vecchie stagioni perché ne vale la pena. Questa produzione Netflix, ideata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald come sequel del famosissimo Karate Kid, ha saputo mantenere la stessa qualità dei primi due capitoli anche in questa terza stagione che sembra essere addirittura migliore nella narrazione. Da vedere!

SanPa, Luci e tenebre di San Patrignano

SanPa è la miniserie italiana targata Netflix, uscita la prima settimana di gennaio, che racconta la cominità di San Patrignano fondata da Vincenzo Mucioli nel 1978 che prende il nome dalla via della sua sede nella città di Rimini. La serie ha raggiunto una grande popolarità anche a causa di diverse polemiche emerse dopo la sua uscita che hanno diviso il pubblico ma prima di giudicare è meglio vederla per farsi un'opinione propria e prendersi un attimo per riflettere.

Monarca 2

Monarca è una soap opera messicana nata da un'idea di Diego Gutiérrez che è tornata in questa scorsa settimana su Netflix con i nuovi episodi della seconda stagione. Monarca 2 racconta al suo pubblico la storia della famiglia Carranza e dell'impero di tequila che hanno costruito tra colpi di scena, passioni e segreti. Per gli amanti del genere non la si può perdere!