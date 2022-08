Le migliori serie Netflix che parlano di sesso

Sex/Life

È possibile trovare su Netflix serie sul sesso? Non parliamo delle classiche scene di passione tra i protagonisti di film e serie TV ma titoli in grado di raccontare il sesso, la sua essenza, le sue difficoltà, i suoi aspetti più intimi, quelli più problematici, storie capaci di fare educazione sessuale e di sdoganare qualche tabù insegnando qualcosa di nuovo sia ai ragazzi che agli adulti. Sì, su Netflix ci sono serie TV la cui trama gira intorno al sesso e che si distinguono per un racconto profondo e non per forza volgare su questo importantissimo aspetto della vita intima delle persone e se avete voglia di tuffarvi in questo mondo, ecco dove andare a cercare.

Sky Rojo

Iniziamo con Sky Rojo, una serie spagnola creata dall'ideatore de La casa di carta. Cosa la rende una serie sul sesso? Le sue protagoniste, tre prostitute. Questa serie, infatti, non è altro che un racconto sul crudo mondo della prostituzione dove il sesso diventa merce di scambio e viene privato di qualsiasi elemento romantico e passionale. Questo titolo spinge su un tema molto delicato e lo fa raccontando una storia intensa e a tratti violenta ma anche in grado di far riflettere su cosa comporta la prostituzione nella vita di una persona, cosa significa sfruttare una donna per il proprio corpo e cos'è la compravendita di esseri umani.

Sex/Life

Passiamo a un titolo decisamente più passionale rispetto a Sky Rojo, Sex/Life. Qui il sesso è pura passione, trasgressione. La storia raccontata da questa serie, infatti, altro non è che quella di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato da ragazza ribelle e suo marito. Sex/Life racconta il desiderio femminile con onestà, irriverenza e una vena di trasgressione mai vista sul piccolo schermo facendo riflettere su quanto sia importante, per una donna, mantenere viva quella fiamma di follia e passione anche nella tranquilla vita da moglie e mamma.

Sex Education

E poi c'è Sex Education, il teen drama dove il sesso è protagonista assoluto. La storia è quella di Ortis, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l'aiuto dell'amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull'argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un'epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo. La serie è stata ideata e scritta da Laurie Nunn.

Il sesso in poche parole

E, infine, per chi preferisce le miniserie documentario, c'è Il sesso in poche parole, un racconto più analitico di cos'è, come funziona il sesso e cosa provoca nel corpo delle persone a livello ormonale. Cosa succede quando siamo eccitati? Dall'attrazione alle fantasie sessuali, passando per la contraccezione e il parto, è ora di cambiare prospettiva su cicogne e api.