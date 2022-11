Le più belle serie Netflix tratte da storie vere

Dahmer

Solitamente si cercano sul piccolo schermo storie di finzione che ci facciamo fuggire dalla realtà, storie inventate, frutto della vivida immaginazione di registi o scrittori, storie fuori dall'ordinario in grado di trascinarci in mondi fantastici e, forse, un po' più belli di quello che viviamo noi. Oltre a queste, però, ce ne sono anche altre, spesso scartate perché troppo realistiche, crude, poco accoglienti, si tratta delle storie vere che vengono trasformate in serie tv e che prendono tutta la loro essenza da fatti realmente accaduti e che spesso sono in grado di colpire ed echeggiare con l'emotività del pubblico molto più di una storia inventata. Non si tratta di documentari ma di storie romanzate ispirate, però, alla realtà che sono in grado di coinvolgere talmente tanto da non riuscire più a staccarsi dalla loro visione. In questo ultimo anno Netflix ci ha regalato diversi titoli tratti da storie vere tra cui due delle migliori serie tv non solo di questo anno ma di sempre della piattaforma di streaming. E se avete voglia di tuffarvi in tutto il brutto della realtà, ecco quali serie scegliere nell'infinito catalogo di Netflix.

Non potevamo non citare Dahmer tra le migliori serie Netflix tratte da storie vere. Un vero capolavoro nato dall'occhio attento di Ryan Murphy che in pochissimo tempo è diventato una delle serie più viste di sempre della piattaforma di streaming colpendo il pubblico per la sua brutalità e allo stesso tempo sofisticatezza. La storia raccontata è quella di uno dei peggiori serial killer degli Stati Uniti, Jeffrey Dahmer, il cosiddetto cannibale di Milwakee che tra il 1978 e il 1991 ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto di razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio.

The Watcher

Tra le migliori serie Netflix basate su storie vere non poteva che esserci un altro prodotto di Ryan Murphy tratto da una storia vera contemporanea, The Watcher, la serie thriller che è in grado di tenere incollati letteralmente allo schermo. Questo titolo, infatti, prende ispirazione dalla storia vera di un misterioso stalker che ha preso di mira tutti gli abitanti di una casa nei suburbs newyorkesi, la villa al 657 Boulevard, con delle lettere minacciose firmate con lo pseudonimo di "Osservatore". A rendere ancora più affascinante questa storia è il fatto che l'uomo non sia ancora stato identificato dalla polizia e continui, ancora adesso, a inviare lettere di minacce contro gli attuali abitanti della "casa infestata". Una serie intrigante e affascinante con una meravigliosa interpretazione di Naomi Watts ma soprattutto Bobby Cannavale nei panni del protagonista Dean, un uomo ossessionato dalla risoluzione di questo mistero che non riesce ad andare avanti nella sua vita perché intrappolato nel piano perfetto di uno stalker invisibile. Gli attuali proprietari della casa, inoltre, hanno dichiarato di non volere vedere la serie, così come i vecchi proprietari, cioè la famiglia che viene rappresentata in questo titolo Netflix.