Le migliori serie romantiche da vedere su Netflix

Avete voglia di un binge-watching tutto dedicato all'amore? Per tutte quelle volte in cui sentite il desiderio di tuffarvi in un mondo di romanticismo e di happily ever after ecco una lista delle migliori serie tv Netflix, quelle che in ogni episodio sapranno farvi sognare, appassionare, intrigare e vivere l'amore in tutte le sue sfaccettature. Per tutti i patiti di serie tv e inguaribili romantici ecco i titoli romantici più belli da riscoprire o guardare per la prima volta!

Jane the virgin

La più romantica delle serie romantiche! Jane the virgin è l'espressione per immagini del termine romanticismo. Si tratta di una serie davvero valida che oltre a raccontare l'amore (in tutte le sue forme) racconta i rapporti mamma-figlia-nonna e fa riscoprire al pubblico tutto il bello di una famiglia americana dalle origini ispaniche. Con protagonista la straordinaria Gina Rodriguez, Jane the virgin vi farà non solo emozionare in ogni episodio ma anche ridere come non mai. Tra amori, vendette, cattivi da sconfiggere e personaggi surreali, la serie via di mezzo tra telenovela e serie tv è la più romantica di tutte su Netflix. Non ci credete? Provare per credere!

How I met your mother

Un'altra chicca di Netflix e un altro classicone delle serie tv, How I met Your Mother ha accompagnato una generazione di ragazzi alla scoperta di chi fosse la madre dei figli di Ted per ben 9 stagioni. Divertentissima (merito tutto del talentuosissimo Neil Patrick Harris), romanticissima e incredibilmente vera da far riconoscere chiunque in almeno uno dei personaggi protagonisti della serie. È un racconto di amicizia e della ricerca estenuante dell'amore che fa ridere a crepapelle ma anche emozionare. Un classico delle comedy americane da rivedere e, per chi non l'ha mai vista, riscoprire.

Bridgerton

Una delle serie più viste degli ultimi tempi e nella classifica delle più viste di sempre su Netflix. Bridgerton è stato un vero e proprio fenomeno mediatico che ha appassionato tutto il mondo con il suo racconto dell'amore nella Londra del 1800. Questa volta il romanticismo è un po' all'antica ma non per questo più lontano dagli stessi problemi d'amore che potremmo avere oggi giorno. Bridgerton racconta le difficoltà dell'amore in un periodo in cui si credeva che l'amore fosse automatico, scontato, sempre felice e da favola. Scardinando le credenze fiabesche sull'amore Bridgerton dà un esempio più concreto e realistico di tutto l'impegno che ci vuole per far funzionare un rapporto. Intrigante, appassionante e con un protagonista che ha conquistato davvero tutti, è da vedere senza dubbio!

45 giri

Uscita su Netflix nell'agosto 2019, 45 giri è una serie spagnola ideata da Ramon Campos e Gema R. Neira che racconta la storia di una giovane studentessa del conservatorio, Maribel Campoy che, nei suoi studi, è alle prese con un nuovo genere musicale, il pop. Ambientata nella Spagna degli anni '60, 45 giri è un racconto di un triangolo amoroso con sottofondo musicale. Un mix intrigante e coinvolgente!

You

You è una serie che mette insieme il romanticismo con il genere thriller per un ibrido davvero interessante. La serie è basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes e racconta la storia di un direttore di una libreria di New York che incontra un'aspirante scrittrice e se ne innamora perdutamente. L'amore, però, è destinato a sfociare in un'ossessione che rasenta lo stalking. Si tratta di una serie romantica con toni dark che è ideale per gli appassionati di entrambi i generi e per quelli che non amano eccessivamente le storie troppo "zuccherose".