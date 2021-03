Le migliori serie spagnole da vedere in attesa de La Casa di Carta 5

Sì lo sappiamo siamo tutti in attesa dell'uscita de La Casa di Carta 5. Per ora, però, non ci sono indiscrezioni sulla data di uscita ufficiale dei nuovi episodi della serie di Álex Pina (anche se qualche giornale aveva lanciato la fake news del debutto della nuova stagione il 7 aprile). Come fare allora per ammazzare il tempo nell'attesa di tornare a vedere che piega prenderanno le avventure della squadra di ladri capitanata dal Professore? Semplice: guardarsi (o riguardarsi) le migliori serie tv spagnole su Netflix. I titoli sono molti e, proprio per questo, abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i più avvincenti, interessanti e da guardare tutti d'un fiato. Ecco allora i nostri suggerimenti, per il resto, sta a voi scegliere!

Sky rojo

Fresca fresca di debutto, Sky Rojo è la nuova serie dal creatore de La Casa di Carta Àlex Pina che, se si vuole stare sempre sul pezzo, non si può non guardare. Protagoniste sono tre donne, tre prostitute che lottano per la sopravvivenza ma soprattutto per ritrovare la loro libertà. Si tratta di una serie avvincente, cruda, reale che, senza troppi fronzoli, racconta un aspetto della società spesso ignorato o poco conosciuto e mette in mostra tutto il potere e la resistenza del genere femminile. Sky Rojo è una serie "di strada" che vuole raccontare la storia e le difficoltà di chi, la vita, la vive dal basso per ridare dignità a delle persone che sono costrette a fare determinate scelte di vita ma non per questo valgono meno di altri.

Vis a Vis

Vis a Vis è una serie che sta a metà tra Orange is the new Black (anche se in questo caso a farla da padrone è il colore giallo) e La Casa di Carta con qualche rimando anche a Prison Break. Perché guardarla? Perché racconta la vita all'interno di una prigione, perché la protagonista è una donna e perché questa serie è in grado di tenere incollati allo schermo per i suoi misteri ma anche per la crudeltà con cui racconta la vita in cella e tutte le sue difficoltà. Avvincente, appassionante e con una protagonista che fa un'evoluzione personale nel corso degli episodi davvero impressionante. Le stagioni sono 5 quindi, se volete guardarla, iniziate subito anche perché sembrerebbe manchi davvero poco all'uscita de La Casa di Carta 5.

Elite

Elite è una serie spagnola Netflix che punta a una fascia d'età teen ma non per questo non può appassionare anche un pubblico di adulti. Si tratta di un thriller amatissimo dal pubblico, crato da Carlos Montero, il regista de Il caos dopo di te, che sta per tornare su Netflix con i nuovi episodi della quarta stagione. La serie analizza i rapporti tra adolescenti provenienti da diverse classi sociali in una scuola privata altolocata dove iniziano a emergere situazioni pericolose e misteri. Da non perdere, anche perché c'è un assassino da scoprire!

Le ragazze del centralino

Le ragazze del centralino è la serie perfetta per tutti gli amanti del leggero e del romantico. Questa serie, infatti, ambientata a Madrid nel 1928 ha come protagoniste quattro donne che lavorano come centraliniste per la prima grande compagnia di telefoni spagnola. Si tratta di Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada, detta Marga che si ritrovano al centro di una modernità poco capita in una una società ancora retrograda, in cui non viene riconosciuto alcun diritto alle donne. Quella delle ragazze del centralino è una lotta all'indipendenza e all'emancipazione femminile e, se amate il genere, correte subito a guardarla!

Toy Boy

Toy Boy è una serie spagnola che mette al centro un protagonista spogliarellista, Hugo Beltrán González. A vestirne i panni è l'attore Jesús Mosquera che darà il volto al personaggio uscito di carcere dopo 7 anni che farà di tutto per provare che l'amante lo ha incastrato per l'omicidio del marito. Un thriller appassionante da vedere tutto d'un fiato.