Le migliori serie 'survival' di Netflix degli ultimi due anni

Squid Game, Benvenuti a Eden

Cosa c'è di più potente e avvincente della lotta alla sopravvivenza? Questo tema, infatti, ha dominato, da sempre, le trame di libri, film e serie TV che spesso hanno sfruttato la sopravvivenza per regalare al pubblico storie a cui appassionarsi e da cui prendere ispirazione. Basta pensare a Lost, la serie survival per eccellenza che è diventata un colosso nel mondo seriale e il titolo insuperabile sul tema. Ma cosa ci affascina così tanto di queste storie di sopravvivenza sul piccolo schermo? Principalmente il fatto che, i personaggi, sono costretti a vivere situazioni estreme e tirare fuori tutta la loro forza per restare in vita dando dimostrazioni di coraggio e determinazione e diventando esempi da seguire per chi è al di là dello schermo. Coinvolgenti, piene di suspense e colpi di scena ma anche spunto per riflessioni profonde, ma quali sono le serie survival di Netflix più belle degli ultimi anni? Scopriamolo insieme.

Squid Game

Non potevamo non mettere al primo posto delle migliori serie survival di Netflix Squid Game, la serie cult sudcoreana che, lo scoso anno, ha primeggiato sulle top 10 Netflix di tutto il mondo diventando la serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. Un gioco mortale, 456 concorrenti, gli uomini più disperati che ci siano, gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini che si riveleranno mortali nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won che potrebbe trasformare la loro triste esistenza. Un grandissimo titolo, una serie entrata nella storia e una trama così accattivante da tenere incollati alla TV. E se siete tra i pochissimi che non l'hanno ancora vista, correte a recuperarla prima dell'uscita della seconda e attesissima stagione.

Benvenuti a Eden

Un'altra bellissima storia di sopravvivenza di Netflix è Benvenuti a Eden, una serie spagnola che, sulla stessa lunghezza d'onda di Squid Game, raccota la storia di un gruppo di giovani psicologicamente disperati e "persi" che vengono "reclutati" da una setta misteriosa che li porta su un'isola deserta da cui non riusciranno più a fuggire. Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica... Welcome to Eden.

Keep Breathing

Passiamo, infine, alla più recente delle tre, Keep Breathing che entra a pieno titolo nei migliori survival di Netflix degli ultimi due anni anche se l'aspetto della sopravvivenza ha qualche piccola falla. Questa serie, però, si difende bene dal punto di vista della struttura e delle tematiche trattate che tra il tema della maternità, nell'ossessione per il lavoro nella società contemporanea e dell'abbandono riesce a colpire nel segno e approfondire argomenti attuali e molto interessanti. La storia è quella di una ragazza che sopravvive a un incidente aereo e deve lottare tra la vita e la morte da sola.

