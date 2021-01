Le migliori serie tv thriller da vedere su Netflix

Chi di voi è amante dei thriller alzi la mano! Questo è l'articolo per voi. State cercando una serie che vi tenga con il fiato sospeso per la suspense e che mantenga alta la tensione da episodio a episodio? Tranquilli abbiamo noi la riposta! Per aiutarvi nella scelta di una perfetta serie thriller su Netflix ecco un elenco dei più bei titoli presenti sulla piattaforma di streaming digitale per un binge-watching in perfetto stile thriller.

Black Mirror

Black Mirror è una vera e propria chicca del mondo delle serie tv thriller. Un prodotto originale, intelligente, profondo e che è in grado di colpire lo spettatore nelle corde più profonde del suo animo. Un must per tutti gli amanti del genere distopico e per chiunque voglia riflettere sull'umanità e sul ruolo che le tecnologie stanno avendo nella nostra contemporaneità. Questa serie non ha paura di azzardare e sconvolgere lo spettatore e ogni episodio di questo progetto antologico saprà restare impresso nella vostra memoria. Chi non ha ancora visto Black Mirror, deve correre a recuperarla anche perché è forse la serie in grado di creare più impatto psicologico di tutte quelle degli ultimi anni.

Mindhunter

Un'altra serie molto coinvolgente è mindhunter. Un prodotto basato sul romanzo omonimo di Mark Olshaker e John E. Douglas. Uscita nel 2017 questa serie di due stagioni in totale ripercorrre le vicende di un negoziatore dell'FBI che, nel 1977, inizia a collaborare con un agente del reparto scienze comportamentali per studiare una nuova tipologia di assassino, il cosiddetto "serial killer". Misteriosa, intrigante e appassionante questa serie saprà tenere incollati allo schermo proprio tutti! Da vedere!.

Dark

Dark è una serie tedesca che si è fatta strada tra il pubblico internazionale grazie ai suoi misteri e ai suoi colpi di scena. Una via di mezzo tra thriller e fantascienza, questa serie racconta i misteri emersi dopo la scomparsa di due bambini e gli strani fenomeni che iniziano ad accadere in questa misteriosa cittadina della germania. Intrigante e coinvolgente, Dark è senza dubbio nella top 5 delle serie thriller più belle da guardare su Netflix.

The Haunting of hill house

The Haunting of Hill House è una serie tv antologica, proprio come Black Mirror, ideata e diretta da Mike Flanagan che sfocia più sul genere horror. Ogni stagione della serie prende ispirazione da un diverso romanzo o racconto di genere horror. Sono disponibili sulla piattaforma di streaming digitale due stagioni della serie che hanno saputo conquistare davvero tutti e tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Se amate il thriller e ancora di più quello dai toni dark allora non potete perdervi questa serie.

How to get away with murder

How to get away with murder (in italiano, Le regole del delitto perfetto) è una serie che si regge interamente grazie alla fenomenale intepretazione della sua protagonista, il premio Oscar Viola Davis. La storia è quella di una serie di studenti di giurisprudenza che si ritrovano coinvolti in svariati omicidi e imparano dalla loro professoressa a diventare maestri nell'arte di "sbarazzarsi di un omicidio". Intrigante e misteriosa la serie merita per i suoi innomerevoli colpi di scena ma ancora di più per le performance di Viola Davis. Da vedere tutta d'un fiato!