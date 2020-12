Le migliori serie tv 2020 secondo il New York Times. C’è anche L’amica geniale

I critici del New York Times hanno decretato la loro personale classifica delle migliori serie tv di quest’anno. A scegliere i titoli che sono finiti nella top list del famosissimo quotidiano americano, sono state tre firme di punta del giornale: James Poniewozik, Mike Hale e Margaret Lyons, i giornalisti che, anche quest’anno, hanno scelto le serie tv che li hanno colpiti di più in questo 2020 e che repuano, quindi, le migliori. Non si tratta di vere e proprie classifiche ma, per lo più, di tre diversi elenchi, di dieci titoli all’incirca ognuno: le migliori serie tv di quest’anno, i migliori show internazionali e le migliori serie che si sono concluse nel 2020. Nelle classifiche, fa capolino, tra le migliori serie internazionali, anche un titolo italiano: “L’amica Geniale 2” di Saverio Costanzo, tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, che ha saputo conquistare il pubblico del nostro Paese e, a quanto pare, anche quello americano.

Le migliori serie tv 2020 secondo James Poniewozik

Better Call Saul

Better Things

City So Real

The Good Lord Bird

I May Destroy You

Keep Your Hands Off Eizouken!

Mrs. America

Normal People

PEN15

P-Valley

What We Do in the Shadows

Le migliori serie tv internazionali 2020 secondo Mike Hale

Belgravia

Le Bureau – Sotto copertura

Alla mia piccola Sama

It's Okay to Not Be Okay

Keep Your Hands Off Eizouken!

Kingdom

L'amica geniale

Patria

Mystery Road

Temple

Le migliori serie tv concluse nel 2020 secondo Margaret Lyons