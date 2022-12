Le 20 più belle serie tv che abbiamo visto nel 2022

Un'epica scena di House of the Dragon

Avete l'assoluta certezza di aver visto tutte le serie tv più belle uscite quest'anno? Noi vi suggeriamo di controllare la lista qui sotto, in cui - dopo una lotta sanguinosa tra colleghi - abbiamo inserito le 20 serie più belle che abbiamo visto nel 2022.

Da Netflix ad Amazon Prime Video, da Disney+ a Sky, da Apple TV+ a Timvision, ecco le storie che ci hanno appassionato di più, che ci hanno fatto ridere, spaventare, incuriosire, sognare, esultare...

E se non trovate qualche titolo che secondo voi meriterebbe un posto nell'elenco, sappiate che anche noi abbiamo dovuto sacrificare diverse serie che ci sono piaciute. E quindi buona lettura e buon controllo.

Russian Doll 2 - Netflix

Una delle migliori serie Netflix del 2022? Non c'è dubbio, Russian Doll 2, la serie psichedelica che vede la bravissima Natasha Lyonne nei panni di un alterego di se stessa, Nadia, regalando allo spettatore un viaggio trascendentale tra passato e presente in grado di coinvolgere ed emozionare talmente tanto da non volerne mai uscire. Una grande metafora e insegnamento di vita dispiegato in sette meravigliosi episodi che, passando attraverso diverse epoche storiche e mostrando la psicologia di diversi personaggi, permettono di dare una grande lezione di vita non solo alla protagonista della storia ma a tutto il pubblico.

The Terminal List - Prime Video

La scrupolosa, meticolosa, spietata vendetta di un Navy Seal incastrato in un complotto solo apparentemente più grande di lui. Chris Pratt è semplicemente fantastico nel ruolo di James Reece, e l'unico difetto di questa serie è che ci saranno altre stagioni a "rovinarne" la perfezione.

House of the Dragon - Sky

L'attesa e la paura di delusioni erano praticamente pari, prima dell'uscita di questo prequel di Game of Thrones. Ma, episodio dopo episodio, i timori di rivedere certe sciatterie del finale di GoT ha lasciato il posto al desiderio di scoprire sempre di più gli oscuri meandri della famiglia più potente di Westeros, i Targaryen.



The Sandman - Netflix

The Sandman, la serie fantasy tratta dagli iconici fumetti di Neil Gaiman, è il vero grande capolavoro Netflix di questo 2022. Un'opera d'arte di 9 episodi in grado di trasportarci direttamente nel mondo dei sogni raccontando la storia di Morfeo, il re dei sogni e dei suoi fratelli Eterni: Morte, Desiderio e Disperazione in una trama avvincente ed emozionante che spazia continuamente tra realtà e fantasia. Questa serie è un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. The Sandman è il nuovo colosso Netflix da guardare e riguardare.

This is us 6 - Sky / Disney+ / Prime Video

La stagione finale della saga della famiglia Pearson ci ha, prevedibilmente, prosciugato i canali lacrimali. This is us 6 è stato un lungo, struggente, doloroso eppure appagante ultimo addio a Rebecca, Jack, Miguel, ai "big 3" e alle relative famiglie. Probabilmente quest'ultima stagione non è la migliore di This is us, ma quando devi salutare qualcuno a cui ti sei affezionato è normale che non tutto vada liscio.

La recensione di This is us 6

Dahmer - Netflix

Come non citare Dahmer tra i capolavori Netflix di quest'anno. Una serie rivoluzionaria e divisiva che, il genio di Ryan Murphy ha fatto diventare un fenomeno internazionale raccontando, con grande maestria e cura, la storia di uno dei più controversi serial killer della storia degli Stati Uniti. Crudele e dolce allo stesso tempo, dinamica e introspettiva, Dahmer è decisamente uno dei migliori titoli Netflix del 2022.

Christian - Sky

Stefano Lodovichi, regista di Christian, ha definito il protagonista della serie interpretato da Edoardo Pesce come un "profeta nella sua arca". Ma se, come noi, vi aspettavate qualcosa di molto simile a Gomorra, sarete rimasti altrettanto sorpresi ed estasiati nell'addentrarvi in questa storia di criminalità e miracoli ambientata in un immaginario quartiere popolare di Roma.

Severance - Apple TV+

Un'azienda in cui, per essere assunti, bisogna sottoporsi a un intervento chirurgico volto a separare completamente nel cervello dei lavoratori i ricordi personali e i ricordi professionali. È quello che succede in Scissione, questa pazzesca serie di Apple TV+ (s)consigliatissima a chi lavora in ufficio e almeno una volta si è chiesto: "Quanto sarebbe bello se una volta lasciato l'ufficio non ricordassi niente di quanto fatto al lavoro?". E la risposta è: per niente.

1899 - Netflix

E se un viaggio su un piroscafo diretto in America si trasformasse in un'avventura tra realtà e fantasia? È quello che accade in 1899, la nuova serie thriller da creatori di Dark che sono tornati all'azione creando, proprio quest'anno, un nuovo piccolo gioiello. Questo titolo, di 9 episodi, è una vera e propria meraviglia da tutti i punti di vista, regia, sceneggiatura, cast, fotografia e racconta una storia incredibile dove sogno e realtà si mischiano continuamente e regalano un'infinità di colpi di scena che tengono lo spettatore continuamente incollato allo schermo. Un piccolo capolavoro in pieno stile "Dark".

Gli Anelli del Potere - Prime Video

Nonostante le polemiche, la prima stagione di The Rings of Power ha attirato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, grazie a una storia che - pur con molte "licenze poetiche" - è riuscita ad appassionare persino alcuni adepti del culto di Tolkien. E se conoscete i fan di Tolkien, sapete che non è affatto poco. E quindi un posto per Gli Anelli del Potere in questa lista deve esserci per forza.

The Watcher - Netflix

Altra serie di grande livello di questo 2022 è The Watcher, un thriller psicologico di grandissima qualità targato Ryan Muprhy. Questa serie è talmente appassionante e coinvolgente che farne a meno diventa impossibile e a sorprendere di più è il fatto che racconta un'incredibile storia vera. Quale? Quella della casa maledetta al 657 Boulevard. Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" sono solo l'inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

The Flight Attendant 2 - Sky

Dopo la prima eccezionale stagione, temevamo che The Flight Attendant 2 non sarebbe stata all'altezza (o all'altitudine, dato il contesto...). Invece la bravissima Kaley Cuoco ci ha guidato in questa stagione 2 per certi aspetti forse persino migliore della prima. Merito anche di una sceneggiatura curata nei minimi dettagli.

Pieces of Her - Netflix

Un altro tra i migliori titoli Netflix di quest'anno è Pieces of Her, il thriller con Toni Collette nei panni di un personaggio controverso ma incredibilmente affascinante. Una donna che nasconde segreti, che ha cambiato nome e identità per cercare di dare a sua figlia una "apparente" vita normale ma che dopo essere stata vittima di un violento attacco è costretta a rivelare sempre più verità sulla sua vita. Molto bella la storia e molto bella la descrizione di un rapporto madre figlia particolare, dove colei che è anagraficamente madre fa fatica a esserlo nell'idea standard che si ha della maternità e una figlia che ha vissuto una vita di menzogne cerca di ricostruire la sua storia e capire chi è davvero. Un thriller intrigante, appassionante e soprattutto di grande qualità.

The Bear - Star Disney+

È diventata una delle serie tv più viste dell'anno quasi esclusivamente grazie al passaparola innescato dal pubblico. Del resto difficile non esaltarsi di fronte alla storia di Carmy Berzatto, chef stellato Michelin che alla morte del fratello torna a Chicago per rilanciare la paninoteca di famiglia. Ritmi incessanti, grande attenzione alla cucina, personaggi autenticamente ruvidi: non fate l'errore di lasciarvela sfuggire.

Fedeltà - Netflix

E poi c'è Fedeltà, una serie Netflix italiana che ha saputo fare la differenza. Tratta da un romanzo di Marco Missiroli, Fedeltà racconta cosa accade a un matrimonio felice quando la gelosia entra nella mente di uno dei due coniugi e cosa diventa un rapporto d'amore quando viene a mancare la fedeltà nell'altro ma soprattutto in se stessi. Una bellissima panoramica psicologica su sentimenti, identità, desideri, passioni, pentimenti e realtà.

Bang Bang Baby - Prime Video

Gli anni '80, la 'ndrangheta, la famiglia. Questi gli ingredienti fondamentali di Bang Bang Baby, a nostro avviso il primo vero capolavoro italiano di Prime Video.

La protagonista è Alice, una ragazza che vive da sola con la madre dopo la morte del padre. Solo che un giorno, a scuola, Alice scopre che il padre è vivo ed è un criminale. Da questa scoperta parte tutta l'avventura della famiglia Giammatteo / Barone, i suoi scontri tra clan e tanta tanta adrenalina dal sapore nostalgico dei Big Babol.

The Handmaid's Tale 5 - Timvision

Tra le migliori serie TimVision di questo 2022 c'è solo un titolo che può essere citato, The Handmaid's Tale 5. La serie di Bruce Miller con Elisabeth Moss nei panni di June Osborne si conferma il vero grande capolavoro di questa piattaforma di streaming. Intensa, rivoluzionaria, emozionante, sconvolgente, la penultima stagione di The Handmaid's Tale è un vero gioiello in grado di raccontare le donne e tutte le loro sfumature con una grandissima sensibilità. Meravigliosa.

Boris 4 - Star Disney+

Dopo anni e anni di preghiere prima e di attesa poi, finalmente noi seguaci di Boris abbiamo avuto il regalo che più desideravamo: una nuova stagione di questa serie. È arrivata su Disney+, e nonostante il tempo trascorso la magia è ancora quella di una volta. Abbiamo riso tantissimo, ci siamo emozionati rivedendo i nostri beniamini come se fossero amici che credevamo scomparsi, e abbiamo anche pianto per l'omaggio a chi è morto davvero. Ora però vogliamo Boris 5, 6 ecc.

The Bad Guy - Prime Video

Arrivata quasi allo scadere dell'anno, questa serie con Luigi Lo Cascio ha preso un tema ricorrente della fiction italiana, la mafia, e ne ha stravolto connotati e regole, creando una storia avvincente, originale e dinamica. La speranza, che è quasi una certezza, è che Prime rinnovi questa perla italiana.

See 3 - Apple TV+

Si è conclusa definitivamente la serie fantasy-distopica ambientata in un mondo in cui tutti sono ciechi da centinaia di anni. Non sveliamo dettagli per non spoilerare la visione, ma possiamo dire che Jason Momoa è sempre spettacolare nella parte di Baba Voss. E ci mancherà tanto la sua tribù...