Le 10 serie tv più belle di Prime Video nel 2022 (finora)

Con giugno, siamo al giro di boa di questo 2022. Tempo di bilanci, per quanto provvisori, e noi non ci sottrarremo di certo a questo compito.

In particolare, se siete abbonati a Prime video e state cercando una serie tv nuova e veramente degna di essere vista, qui raccogliamo le migliori serie uscite finora quest'anno sulla piattaforma streaming di Amazon.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, in questo elenco: dalla fantascienza alle serie investigative, dalle serie più drammatiche a quelle (apparentemente) leggere. Senza ulteriori indugi, dunque, tuffiamoci in questo elenco di serie tv Prime Video del 2022 da non perdere assolutamente.

Outer Range - voto 9. Genere: western / distopico

Ci siamo innamorati di questa serie (qui la spiegazione del finale). È stato come finire nel mezzo del Wyoming, tra rodeo senza tempo e cellulari di oggi, tra ieri e oggi, con un misterioso buco nero nella tenuta della famiglia Abbott ad aggiungere un tocco di mistero alla David Lynch di Twin Peaks.

Non diciamo altro per non spoilerare, ma vi possiamo assicurare che Josh Brolin e il resto del cast vi stregheranno con i loro modi bruschi, i loro silenzi e le loro parole affilate.

Bang Bang Baby - voto 9. Genere: crime / nostalgico

Gli anni '80, la 'ndrangheta, la famiglia. Questi gli ingredienti fondamentali di Bang Bang Baby, a nostro avviso il primo vero capolavoro italiano di Prime Video.

La protagonista è Alice, una ragazza che vive da sola con la madre dopo la morte del padre. Solo che un giorno, a scuola, Alice scopre che il padre è vivo ed è un criminale. Da questa scoperta parte tutta l'avventura della famiglia Giammatteo / Barone, i suoi scontri tra clan e tanta tanta adrenalina dal sapore nostalgico dei Big Babol.

The Expanse 6 - voto 8.5. Genere: fantascienza

A gennaio è uscito l'ultimo avvincente capitolo della saga di The Expanse, anche nota come "la serie che era stata cancellata dal canale che la produceva ma Jeff Bezos voleva vedere il finale e quindi l'ha acquisita per Prime Video".

L'equipaggio della Rocinante è arrivato a destinazione, ma prima ha dovuto affrontare la battaglia più dura di tutte, quelle contro l'esercito di cinturiani guidato dal feroce e spietato Marco Inaros.

Undone 2 - voto 8.5. Genere: viaggi nel tempo

Dopo aver visto la prima stagione, eravamo allo stesso tempo impazienti e timorosi di vedere la seconda. Invece, Undone 2 ha persino migliorato il livello dell'esordio, portandoci a esplorare insieme ad Alma, alla sorella Becca e al padre Jacob il passato della loro famiglia e gli strani poteri che anche la nonna di Becca e Alma sembrava avere. Non solo, scopriremo anche qualcosa in più su Camila, la loro madre.

The Wilds stagione 2 - voto 8.5. Genere: isola sperduta

Quella che all'inizio sembrava solo un'imitazione adolescenziale di Lost ha stupito tutti, comprese le protagoniste della prima stagione. Nella seconda stagione è entrato in scena un secondo gruppo di naufraghi, questa volta al maschile, e il continuo confronto tra le due comitive forzate ci ha elettrizzato fino al bellissimo finale di stagione (che abbiamo spiegato qui).

Night Sky - voto 8.5. Genere: distopico / fantascienza

Una Notte Stellata lunga, silenziosa, a volte eccessiva, eppure irresistibile. Se state cercando una serie dinamica e veloce allora lasciate subito perdere.

Ma se avete il tempo e la pazienza di seguire una storia profonda, a volte dolorosa e a volte anche romantica, allora non potete perdere questa serie con protagonisti due mostri sacri del calibro di Sissy Spacek e J. K. Simmons.

LOL 2 - voto 8.5. Genere: comico

Sì, anche secondo noi forse la prima edizione di LOL: chi ride è fuori è stata migliore, ma sinceramente ci siamo goduti moltissimo anche questa seconda edizione. Merito, soprattutto, di 4 comici: Corrado Guzzanti, Mago Forest, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda.

Purtroppo LOL 2 è uscito nei giorni sbagliati, quando è scoppiata la guerra in Ucraina e la gente aveva giustamente poca voglia di ridere. Ma se per caso ve lo siete persi, vi consigliamo caldamente questo show. Volete un'ulteriore motivazione: c'è anche Lillo come ospite...

Reacher - voto 8. Genere: azione / thriller

Un mix tra Sherlock Holmes e Bud Spencer. Così abbiamo definito Jack Reacher, per tutti semplicemente Reacher, il colossale protagonista di questa serie tv omonima che lo vede risolvere un intricato mistero a suon di intuizione geniali e forza bruta contro i cattivi. Quanta soddisfazione nel vederli soccombere davanti al cervello e ai muscoli di Reacher...

Upload stagione 2 - voto 8. Genere: distopico

Dopo la prima, brillante, staggione, il ritorno di questa serie tv ambientata in un mondo in cui - pagando - si può trasferire la propria anima in un paradiso virtuale è stato segnato da atmosfere decisamente più cupe e meno comiche.

A noi questa svolta è piaciuta, ma se cercate qualcosa di leggero e divertente, forse la seconda stagione di Upload potrebbe non fare al caso vostro. siete avvertiti!

Wolf Like Me - voto: 8. Genere: fantasy / romantico

Lo diciamo subito: speravamo (e lo avevamo detto) che questa miniserie australiana finisse con la prima stagione, invece Peacock e Prime Video hanno annunciato la seconda.

Nonostante questa piccola "delusione", restiamo convinti che Wolf like me sia un piccolo gioiello. La storia è quella di una lupa mannara che - un po' come Licia con Mirko - si incontra e si scontra con un uomo vedovo e sua figlia. Non vi diciamo cosa succederà, ma vi anticipiamo una cosa: la musica è molto importante in questa serie.