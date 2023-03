Le migliori serie tv Netflix sui serial killer realmente esistiti (se siete fan di You)

È appena uscito su Netflix il gran finale della quarta stagione di You, la serie Netflix, tra le più amate di sempre, con protagonista Penn Badgley nei panni del serial killer Joe Goldberg. Se nel caso di You abbiamo a che fare con un serial killer di finzione, un personaggio seriale inventato e ispirato al protagonista del romanzo Caroline Kepnes, Tu. Cosa faresti per amore?, la piattaforma di streaming, in realtà, ha realizzato diverse serie tv su serial killer realmente esistiti, alcune delle quali davvero degne di nota. Per quanto personaggi spregevoli, senza coscienza e da condannare, i serial killer sono dei grandi protagonisti del mondo seriale internazionale e il fascino di una serie o un film basato sulla storia di un assassino realmente esistito è innegabile. Per questo motivo, se amate questo genere di racconto che mostra cosa si nasconde dietro la psicologia di un killer ecco le migliori serie Netflix sui serial killer realmente esistiti perfette per chi ama l'horror ma, soprattutto, riflettere sui meccanismi difettosi della psicologia umana.

Le migliori serie Netlfix sui serial killer (tratte da storie vere)

Dahmer

Iniziamo con il grande capolavoro di Netflix dello scorso anno, uno dei titoli di punta del 2022 che ha regalato alla piattaforma di streaming un successo strabiliante, parliamo di Dahmer, la serie Netflix sul killer Jeffrey Dahmer che ha sbancato in fatto di views e apprezzamento (oltre che di numerose polemiche). Questa serie, firmata Ryan Murphy, ormai una garanzia del mondo seriale, insieme a Ian Brennan, ha saputo donare al pubblico una storia brutale e cruenta con una raffinatezza tale da renderla irresistibile. Dahmer è uno di quei titoli Netflix che ci trasportano in un mondo che ci allontana dalla realtà e ci fa vivere all'interno della mente di un uomo fragile e con deviazioni psicologiche tali da arrivare a uccidere quasi "per natura". Questa serie è parte di un progetto, dal titolo Monster, che continuerà a raccontare altre storie di assassini.

Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer

Passiamo a Night Stalker, una miniserie documentario, divisa in quattro parti, che racconta la storia di uno dei peggiori serial killer americani, Richard Ramirez, l'assassino della California che ha operato tra il 1984 e il 1985. Questa serie ripercorre la storia di Ramirez, ribattezzato dalla stampa americana come "Night Stalker" con immagini di repertorio, interviste e ricostruzioni.

Il modus operandi del protagonista di questa serie è diverso da quello di Jeffrey Dahmer. Ramirez, infatti, entrava nelle case delle sue vittime in piena notte per ucciderle e derubarle e arrivava perfino a sterminare bambini dopo averli anche stuprati. La sua prima vittima, infatti, aveva solo 9 anni. Una storia raccapricciante che mostra quanto, a volte, la mente umana possa superare qualsiasi tipo di limite morale.

Conversazioni con un killer

Conversazoni con un killer è la docu-serie perfetta per tutti gli amanti del genere. Questo titolo, infatti, corrisponde a un progetto ben preciso di Joe Berlinger, cioè quello di raccontare le storie dei peggiori serial killer della storia americana attraverso il genere del documentario e facendo parlare gli stessi killer oltre che i testimoni, le vittime e tutte le persone coinvolte nelle loro uccisioni. Uscito su Netflix nel 2019, Conversazioni con un killer ha già raccontato tre storie di serial killer negli anni, il caso Bundy, il caso John Gacy fino a passare al caso Jeffrey Dahmer. Tra immagini, filmati di repertorio, audio originali di interrogatori con gli stessi killer, questa serie è in grado di trasmettere emozioni contrastanti, dalla curiosità al disgusto per la scelleratezza delle azioni di questi personaggi.

Il bello di questa serie è che dà voce ai serial killer, racconta la loro personalità e ricostruisce la loro vita dall'infanzia al momento in cui, nella loro mente, qualcosa è andato irreparabilmente storto.

The good nurse e L'infermiere killer

Passiamo a un altro titolo Netflix molto interessante che racconta la storia dell'infermiere killer con più vittime nella storia, Charlie Cullen. The good nurse è, infatti, il film Netflix con Jessica Chestain ed Eddie Redmayne che racconta la storia di un infermiere che ha ucciso oltre 400 tra il 1987 e il 2003 contaminando le flebo dei pazienti. Il film è un ritratto intenso della psicologia di questo uomo e di come, dopo anni, una sua collega si è accorta che era proprio lui a uccidere i pazienti dell'ospedale. E, oltre, al film, Netflix propone al suo pubblico anche un documentario sulla sua storia, dal titolo L'infermiere Killer con la testimonianza, in prima persona, della collega di Cullen, Amy Loughren, la donna che ha contribuito al suo arresto.