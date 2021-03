5 romanzi (da leggere) che hanno ispirato le serie Netflix del momento da Bridgerton a Dietro i suoi occhi

Sono diverse la serie tv Netflix che nell'ultimo periodo (tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021) hanno avuto un successo incredibile a livello mondiale. Basta pensare a Bridgerton diventata in pochissimo tempo la serie più vista sulla piattaforma, oppure Lupin che in pochi giorni dall'uscita su Netflix è entrata nel cuore di milioni di spettatori ma in pochi sanno che tutte queste ultime serie Netflix, in realtà, sono tratte da libri che, fino a poco fa, erano abbastanza sconosciuti. Ecco allora che oggi vogliamo proporvi i 5 migliori romanzi (da leggere!) da cui sono state ispirate le serie Netflix del momento.

I 5 romanzi che hanno ispirato le migliori serie Netflix del 2020/2021

La regina degli scacchi

Andiamo in ordine di uscita sulla piattaforma. Il primo romanzo che vi consigliamo è quello da cui prende spunto La regina degli scacchi, la miniserie rivelazione della fine 2020 che ha conquistato davvero tutti al punto da aggiudicarsi 2 Golden Globes e il consenso della magglior parte degli utenti della piattaforma. Il libro da cui Netflix ha preso spunto per la creazione della serie è "La regina degli scacchi" di Walter Tevis edito, in Italia, da Mondadori. In poco tempo, il romanzo, è diventato un best seller e, se non lo avete ancora letto ma avete amato la serie, correte a recuperarlo!

Bridgerton

Passiamo ora a Bridgerton, la grande rivelazione di Netflix. Questa serie a metà tra una soap opera e un drama in costume ha fatto il botto scalando tutte le classifiche possibili e immaginabili appagando quel celato ma forte bisogno di leggerezza degli spettatori. Ed è proprio da una lettura fatta dal creatore della serie per la stessa necessità di "leggerezza" che nasce Bridgerton. La serie, infatti, è tratta dal romanzo Il Duca e Io di Julia Quinn, il primo di un ciclo sullo stessa tema romantico, edito da Mondadori.

Lupin

Ecco che arriva Lupin, la miniserie di 5 episodi che ha fatto divertire e appassionare gli spettatori della piattaforma con la sua scaltrezza e gentilezza. Il ladro gentiluomo, infatti, è un personaggio ben noto agli appassionati di libri e nasce da un classico della letteratura francese: Arsenio Lupin. Ladro gentiluomo di Maurice Leblanc, edito in Italia da Salani. Un romanzo che raccoglie tutte le avventure di Lupin che non si può non aver letto almeno una volta nella vita.

Firefly Lane

Ebbene sì anche Firefly Lane, la serie più amata dai 30 enni, che ha visto sul piccolo schermo il ritorno di Katherine Heigl e Sarah Chalke è tratta da un libro. Non lo sapevate vero? Ecco che la storia delle due amiche prende spunto dal romanzo omonimo di Kristin Hannah. Se avete amato la serie non potete non correre a leggere anche questo libro.

Dietro i suoi occhi

Non potevamo non citare Dietro i suoi occhi, la serie con protagonista la figlia di una star della musica, che ha sconvolto tutto il mondo per il suo finale scioccante e inatteso. La storia del malato triangolo amoroso di Dietro i suoi occhi è, infatti, tratta dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough che dopo l'uscita della serie ha visto un'impennata di acqusiti. Come ha detto Spethen King rivolgendosi ai fan della serie: "questo romanzo sta per diventare la vostra nuova ossessione" e chi siamo noi per non credergli.