Cosa guardare su Netflix? Le migliori serie tv per questo weekend (11-13 giugno 2021)

I consigli sui titoli della piattaforma di streaming da non perdere in questo fine settimana di giugno

Cosa guardiamo questo weekend?". Quante volte abbiamo pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix indecisi su quale titolo scegliere per la serata? Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo weekend di giugno 2021. Tra grandi titoli per restare sempre al passo con i tempi al ritorno di serie tv dopo diverso tempo fino a passare per prodotti Netflix ideali per la bella stagione ce n'è per tutti i gusti, ora non vi resta che scegliere!

Lupin 2

Genere: mistery

Episodi: 5

Torna proprio oggi su Netflix con i nuovi episodi della seconda parte della prima stagione. Lupin riprende il suo racconto da dove lo aveva lasciato, cioè dal rapimento di Raoul, il figlio di Assane Diop diventato pedina di ricatto da parte di Hubert Pellegrini. Adesso si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane Diop nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

Lucifer 5B

Genere: fantasy/supernatural

Episodi: 8

Debutta su Netflix proprio oggi 28 maggio 2021. La serie tv fantasy tratta dal fumetto omonimo della Vertigo scritto da Mike Carey ha saputo conquistare negli anni una grande fetta di pubblico a livello internazionale e si prepara a fare il suo debutto con la seconda parte della quinta stagione. Come proseguirà la storia di Lucifer? Cosa possiamo aspettarci? Cosa sappiamo sui nuovi episodi di Lucifer 5B? Gli showrunner della serie, Ildy Modrovich e Joe Henderson, hanno dichiarato che in questa parte 2 della quinta stagione verrà dato spazio ai sentimenti e al tema della famiglia con un focus sul rapporto di Dio con i suoi figli. Scorpriremo, guardando la serie, anche quali sono le vere intenzioni di Michael e ci sarà anche un episodio musicale e diversi ospiti. Compariranno, come nuovi personaggi, Rob Benedict (Dio in Supernatural) che interpreterà un mercernario, Scott Porter, di Friday Night Lights, nel ruolo del detective Carol Corbett e, il grande l'atteso ritorno di Inbar Lavi nei panni di Eve.

Summertime 2

Genere: teen

Episodi: 8

L'ultimo consiglio streaming del weekend è la seconda stagione di Summertime, la serie Netflix uscita con nuovi episodi inediti lo scorso 3 giugno. Lo show originale italiano, prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios – e tratto dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, torna a regalare al pubblico scorci delle avventure estive di un gruppo di ragazzi nella costa adriatica ed è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature. La trama della seconda stagione ci fa tornare nelle atmosfere estive di Summertime con Edo e Sofia che superano l'esame di maturità facendo progetti per il futuro. Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e un nuovo amore con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno di questi personaggi è alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Cosa racconterà questa nuova estate? Parlerà senza dubbio d'amore, di amicizia e di nuove sfide. Quale migliore serie da vedere in vista dell'arrivo dell'estate?