Le migliori serie tv uscite su Amazon Prime Video nel 2021 (finora)

L'elenco in aggiornamento con le nuove serie da non perdere

La prima metà del 2021 è passata, ed è tempo di primi bilanci: In particolare, per quanto riguarda le serie tv, è il momento di iniziare a stilare gli elenchi delle migliori produzioni uscite fin qui nell'anno che stiamo vivendo.

Un anno di vera e propria rinascita, dopo che nel 2020 lo scoppio della pandemia aveva bloccato per mesi quasi completamente le riprese, costringendoci di fatto ad accontentarci di quello che passava il convento, tra ritardi, cancellazioni e le piattaforme di streaming che ci hanno proposto serie già vecchie (esemplare, in tal senso, il successo avuto a inizio anno da Capitani e New Amsterdam su Netflix).

Per quanto riguarda Prime Video, in questi primi sei mesi del 2021 abbiamo visto numerose serie tv di ottima qualità, di quelle che ci ritroviamo a consigliare ad amici e parenti dopo averle divorate a furia di binge watching.

A beneficio di chi si fosse perso qualche chicca, o per chi con l'estate avrà più tempo da passare davanti alla tv, abbiamo quindi stilato un elenco - che aggiorneremo nel corso dell'anno - con le migliori serie tv uscite su Prime nel 2021.

LOL: chi ride è fuori

Genere: show comico. Numero puntate: 6 (da circa mezz'ora)

Impossibile non concedere il primo posto a quella che è la serie Amazon Original più vista, commentata e "memata" in Italia da parecchio tempo a questa parte. Se siete così fortunati da non averla ancora vista, ecco come funziona: dieci comici sono rinchiusi per 6 ore in una stanza, non devono assolutamente ridere né sorridere e allo stesso tempo devono far ridere gli altri. Chi ride/sorride una volta viene ammonito, alla seconda scatta l'espulsione dal gioco: vince, ovviamente, chi resiste di più.

Di LOL vi abbiamo raccontato le caratteristiche di ogni comico, abbiamo raccolto i migliori momenti e ci siamo anche lanciati nel totonomi per un LOL speciale calciatori o per LOL 2 (che si farà, è ufficiale). Se invece avete già visto LOL e vi manca tremendamente, forse vale la pena dare una possibilità alla versione australiana.

The Underground Railroad

Genere: miniserie drammatica. Numero puntate: 10 (da circa un'ora)

Non c'è proprio niente da ridere in The Underground Railroad, miniserie del regista premio Oscar Barry Jenkins tratta dal libro omonimo di Colson Whitehead.

La protagonista della storia è Cora, una ragazza nera, costretta alla schiavitù negli stati Uniti dell'Ottocento. Sfruttando un'immaginaria ferrovia sotterranea, Cora riesce a scappare dal suo crudele padrone, che però assolda un ancor più feroce cacciatore di schiavi affinché la catturi e la riporti a casa.

Soulmates

Genere: serie tv antologica - distopica. Numero puntate: 6 (da circa 45 minuti)

Se vi piacciono le serie stile Black Mirror, in cui ogni episodio racconta una nuova inquietante storia, allora Soulmates è ciò che fa per voi. In questa serie, prodotta da AMC e uscita in Italia solo su Prime, il mondo è sentimentalmente sconvolto da una invenzione: un test scientifico che permette di trovare l'anima gemella con una precisione del 100%.

In ogni puntata si racconta di una coppia (con o senza terzi incomodi). Poi, quando l'avete finita, potete sempre proseguire con La coppia quasi perfetta su Netflix.

Veleno

Genere: docu-serie. Numero puntate: 5 (da circa 50 minuti)

La "risposta di Amazon a SanPa": una docuserie che esplora una dura vicenda della cronaca italiana di qualche anno fa, con più di un aggancio con la stretta attualità.

Dal podcast di Pablo Trincia, l'inchiesta sul caso dei "Diavoli della Bassa Modenese", a cui furono tolti i figli sulla base di raccapriccianti racconti fatti dai bambini. E con i dubbi che ancora permangono dopo tanto tempo.

Panic

Genere: serie young adult. Numero episodi: 10 (da circa 40 minuti)

Una serie destinata ai ragazzi, così come l'omonimo romanzo di Lauren Oliver, ma che piace anche agli adulti. La storia di Panic è quella di un gruppo di ragazzi che affrontano un gioco-sfida pericolosissimo pur di scappare dalla cittadina in cui vivono e da un destino che sembra già scritto.

Panic è da vedere tutto d'un fiato, accettando qualche alto e basso (no, non parliamo del tuffo che si vede nel trailer), perché è una storia che appassiona. A patto che Amazon la rinnovi per un'altra stagione.

Bonus: le serie non imperdibili ma che meritano una possibilità

Quelle qui sopra sono, a nostro sindacabilissimo giudizio, le migliori serie tv uscite finora nel 2021 su Prime Video. Ce ne sono altre che, pur senza essere nella lista, meritano comunque di essere viste e infatti sono state molto apprezzate dal pubblico. Ve ne proponiamo sei, con una breve descrizione e i link agli approfondimenti e alle recensioni.

Tutta colpa di Freud: serie reboot del mitico libro-film di Paolo Genovese. Qui lo psicanalista protagonista è Claudio Bisio.

Invincible: serie animata dal creatore di The Walking Dead, qui alle prese con una storia di supereroi e di passaggi generazionali, da un padre celebre con qualche ombra a un figlio che spera di essere all'altezza.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: dal celeberrimo libro scandalo uscito quarant'anni fa, la storia (molto edulcorata) di Christiane F. e dei suoi giovani amici, risucchiati in un tunnel di droga e disperazione.

Clarkson's farm: il creatore di Top Gear e The Grand Tour, Jeremy Clarkson, si lancia in una sfida impossibile anche per lui: imparare a gestire e a mandare avanti una grande fattoria (la sua) nella campagna inglese.

Solos: serie tv antologica con un cast stellare. Ogni puntata, tranne l'ultima, è un monologo di straordinario spessore cinematografico. Perché non sia tra le migliori serie dell'anno lo abbiamo spiegato in un approfondimento

Them: serie horror che ha fatto paura anche a Stephen King, che parla di una famiglia di colore alle prese con il razzismo e con presenze sovrannaturali. Da poco uscita anche nella versione doppiata in italiano.