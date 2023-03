Le migliori serie tv che hanno saputo raccontare le donne (pregi e difetti)

Le donne sono da sempre grandi protagoniste delle serie tv. Forti, fragili, determinate, contraddittorie, le donne delle serie tv sono personaggi che hanno saputo fare la differenza e che ci sono entrati dentro grazie a tutte le loro sfaccettature, ai loro pregi e difetti, alle loro insicurezze ma, più di tutto, all'onesta con cui hanno rappresentato l'universo femminile con tutte le sue sfumature di grigio. Ma quali sono stati i titoli che, negli ultimi anni, sono stati più in grado di raccontare le donne? Quali le serie al femminile più belle e con personaggi talmente ben costruiti da farci emozionare? Ecco un elenco delle migliori serie tv che hanno saputo rappresentare i diversi aspetti del carattere delle donne, dalla forza alla fragilità, dal pizzico di follia all'ambizione, dallo spirito di sacrificio alla caparbietà.

La fragilità e contraddizione, The White Lotus (Sky e NOW)

Una delle serie più belle degli ultimi anni che ha avuto la capacità di rappresentare il mondo femminile con grande raffinatezza e sensibilità è The White Lotus, la serie HBO ideata da Mike White diventata, ormai, un fenomeno a livello globale. Composta da due stagioni, ognuna con una location diversa ma entrambe con il grande pregio di raccontare l'umanità in tutto il suo essere contraddittoria, caotica ma allo stesso tempo meravigliosa, The White Lotus fa un grandissimo lavoro nella raffigurazione dei personaggi femminili al centro di un racconto corale dove le donne, da quella in carriera a quella che ha scelto l'uomo sbagliato, dalla donna insicura a quella che senza l'amore non ci sa stare, fino a passare alla donna che non sa dire di no, emergono con tutte le loro imperfezioni con una umanità senza paragoni.

Oltre al personaggio, ormai leggendario di Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, The White Lotus è uno dei più riusciti tentativi seriali di raccontare le donne e se non l'avete ancora vista, correte a recuperarla su Sky e NOW.

La follia, Russian Doll (Netflix)

Un altro aspetto femminile, a cui spesso non viene data voce ma che Netflix cha saputo raccontare alla perfezione è quel pizzico di follia, senza il quale, la vita, forse, neanche vale la pena di essere vissuta. Ed ecco che ce lo racconta una donna, Natasha Lyonne, regista, sceneggiatrice e interprete di una delle serie Netflix più belle di sempre, Russian doll. Si tratta di un viaggio psichedelico all'interno di una mente femminile rotta, alla ricerca di salvezza e di una via di fuga dalla disperazione, un viaggio nel tempo e nello spazio che mostra tutto il bello e il brutto dell'essere donna, oltre che essere umano. Spettacolare lavoro di una visionaria.

Il desiderio femminile, Sex/Life (Netflix)

Oltre alla fragilità e alla follia femminile, il mondo delle serie tv, e nello specifico quello di Netflix, ha saputo raccontare anche un altro aspetto delle donne, spesso considerato tabù e poco approfondito, quello del desiderio sessuale femminile. E lo ha fatto con Sex/Life, la serie erotica con Sarah Shahi e Adam Demos, che punta i riflettori sull'importanza dell'appagamento del desiderio femminile in una relazione amorosa e su come sia difficile, per una donna, riuscire a trovare un equilibrio tra l'essere mamma, l'essere amante, l'essere moglie e lavoratrice. Un titolo molto interessante che spinge a riflettere sulle relazioni interpersonali e su come possano crollare come castelli di carte se non ci se ne prende la giusta cura.

La forza mentale, The Handmaid's Tale (TimVision)

E come non citare una serie che le donne le mette alla gogna, le mortifica, le "violenta" e poi le trasforma in eroine. Stiamo parlando di The Handmaid's Tale, la serie Hulu, distribuita in Italia da TimVision con protagonista Elisabeth Moss nei panni di June Osborne, una sopravvissuta alla Repubblica di Gilead che toglie qualsiasi tipo di diritto alle donne, da quello di lettura a quello di parola, da quello decisionale a quello finanziario. The Handmaid's Tale è una di quelle serie che ti strappa il cuore, te lo fa in mille pezzi e poi te lo ricostruisce ancora più forte di prima, uno di quei titoli di un'intensità tale che una volta che ci entra dentro, non ne uscirà mai più.

Lo spirito di sacrificio, Maid (Netflix)

Un'altra serie che approfondisce un aspetto femminile molto importante, lo spirito di sacrificio, è Maid, la serie Neflix ispirata all'autobiografia di Stephanie Land, Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.

L'ambizione, Ambizione (Netflix)

Passiamo poi a un altro aspetto del caleidoscopico mondo femminile che spesso non viene citato perché sovrastato dalla raffigurazione delle debolezze delle donne ed è l'ambizione. Netflix ha fatto una serie intera sul concetto di ambizione femminile, intitolata, appunto, Ambizione, e su quanto sia ancora oggi considerato uno stigma e anche motivo di grande pregiudizio nei confronti delle donne. Questa serie è una vera e propria sorpresa ed è immeritatamente tra i titoli più sottovalutati della piattaforma di streaming. Una piccola perla da scoprire.

La caparbietà, Privacy (Netflix)

E, infine, come non dare spazio al racconto della caparbietà delle donne e la maggiore rappresentate di questo aspetto caratteriale è Raquel de La casa di carta protagonista di una serie Netflix spagnola tra le più belle del 2022, Privacy. Questa serie racconta la storia di una donna, madre, politica e vittima di un ricatto che, però, farà di tutto per tutelare la sua privacy e quella della sua famiglia dimostrando di essere un grandissimo esempio di donna, forte, caparbia e "indistruttibile".