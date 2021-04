Le 3 serie tv da vedere in attesa dell'uscita di Cobra Kai 4

I titoli simili alla serie Netflix sulle arti marziali da vedere in streaming in attesa della nuova stagione di Cobra Kai

Cobra Kai è, e continua a essere, uno dei successi più importanti di Netflix. Dopo il debutto della terza stagione lo scorso 1 gennaio, diventato subito record di ascolti, la serie è stata rinnovata anche per una quarta stagione che, secondo le indiscrezioni, uscirà su Netflix il prossimo anno. Nell'attesa, i fan del sequel seriale del grande classico degli anni '80 karate kid, in astinezna dalla loro serie preferita, possono restare nel mood dei combattimenti e delle arti marziali guardando le 3 migliori serie simili a Cobra Kai disponibili online sulle principali piattaforme di streaming. Ma entriamo più nel dettaglio.

Into the Badlands su Amazon Prime Video

Partiamo con Into the Badlands, la serie del catalogo Amazon Prime composta da 3 stagioni che racconta la storia di un guerriero che, insieme a un giovane, viaggia in una terra feudale piena di pericoli. La serie è un ibrido tra dramma d'azione e sci-fi e ci trasporta in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è regredita a una specie di medioevo moderno. Il bello di questa serie è che mette insieme una trama di duelli con la spada e kung fu con ambientazioni fantascientifiche. La terra è divisa in due fazioni, da una parte i baroni/proprietari terrieri che detengono il potere e dall'altra tutto il resto del popolo (contadini, schiavi, soldati). Il bello di questa serie, oltre alle ambientazioni incredibili sono le sequenze dei combattimenti curate nel minimo dettaglio. Senza dubbio un'ottima serie "sorella" di Cobra Kai da non perdere. In più, è ideale anche per un super binge-watching.

Glow su Netflix

Passiamo ora a Glow, una serie di tre stagioni disponibile su Netflix, che ha alcune delle caratteristiche di Cobra Kai come l'ambientazione anni '80 e il desiderio di rivalsa della prtagonista anche se in questo caso, lo sport non è il karate ma il wrestling. A fare la differenza con Cobra Kai è che le protagoniste di questa serie sono tutte donne desiderose di entrare a far parte del mondo del wrestling e diventare delle famose atlete e personaggi televisivi. Non sarà sempre facile ma i combattimenti saranno all'ordine del giorno. Se amate il wrestling e volete restare nel mood di lotta alla "Cobra Kai" questa è la serie per voi.

Kickin’It – A colpi di karate su Disney +

Kickin'it è una serie incentrata, così come Cobra Kai, sul mondo del Karate. La serie, disponibile su Disney + racconta la storia di un gruppo di ragazzi della Bobby Wasabi Martial Arts Academy e dei loro rivali della più prestigiosa scuola di arti marziali Black Dragon. Oltre ai combattimenti, questa serie farà riflettere, oltre ai valori dello sport e dell'allenamento, su diverse tematiche come l'amicizia, lo spirito di gruppo e la famiglia. Un'ottima alternativa a Cobra Kai, almeno in attesa dell'uscita della quarta stagione.