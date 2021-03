Le migliori serie tv di genere thriller psicologico da vedere su Netflix

Siete amanti dei giochi psicologici, delle storie intrippate e dei colpi di scena choc? Allora siete nel posto giusto perché oggi vogliamo consigliarvi le migliori serie di genere thriller psicologico da guardare su Netflix. Tra crimini, misteri, suspense e tanti ma tanti trip mentali ecco i titoli più belli da scegliere per emozionarsi, stupirsi ma anche riflettere. Tra serie nuove e altune di qualche anno fa ecco la nostra top 5. Vediamo se siete d'accordo con noi.

La top 5 delle migliori serie thriller psicologici su Netflix

Dietro i suoi occhi

Dietro i suoi occhi è la serie rivelazione di questo 2021 che ha saputo conquistare il pubblico con i suoi colpi di scena e la sua trama accattivante che gira intorno a una coppia sposata in crisi e alla minaccia di un tradimento. Non si tratta, però, di un mero triangolo amoroso perché questa serie, tratta dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough ha molto di più da dire ed è in grado di toccare le corde più profonde della psicologia umana. Per essere sempre sul pezzo e godere di una storia intrigante e dal finale sconvolgente non potete non scegliere Dietro i suoi occhi. In più, la serie, dura solo 6 episodi e nel cast c'è la figlia di una star internazionale.

How to get away with murder

Dietro questa serie c'è l'abile mano di Shonda Rhimes che, come suo solito, non sbaglia un colpo e, davanti c'è il volto dello straordinario premio Oscar Viola David. Ma cosa si vuole di più dalla via? How to get away with murder (in italiano, Le regole del delitto perfetto) è un crime drama dai toni del thriller dalla trama coinvolgente che con un gioco di flashback e flashforeward è in grado di catturare anche il più scettico. Tra le serie più apprezzate degli ultimi anni, HTGAWM è una vera e propria chicca che, oltre a far vedere come "liberarsi" di un omicidio svela ogni piccolo dettaglio dell'animo umano dalla fragilità alla forza e l'interpretazione di Viola Davis vale tutta la visione della serie. Da non perdere assolutamente (soprattutto se non la conoscete).

Mindhunter

Lo dice il nome stesso, Mindhunter è una serie che parla di "cacciatori di mente". La storia è tratta dal romanzo omonimo di Mark Olshaker e John E. Douglas e non è altro che un gioco psicologico contorto che spinge gli spettatori a capire cosa porta un serial killer a uccidere senza coscienza. La narrazione va a fondo negli istinti primordiali di una persona deviata psicologicamente e cerca di analizare ogni piccolo dettaglio nascosto dietro un gesto così tremendo come un assassinio. Interessantissima e consigliatissima a tutti gli amanti della piscologia.

Dark

Dark è uno dei titoli top dell'ultimo periodo di Netflix. Questa serie originale tedesca, dagli stessi creatori della più recente Tribes of Europa, racconta una storia di segreti e misteri che iniziano ad emergere, nella vita di quattro famiglie, dopo la scomparsi di un bambino.

The Haunting of Hill House

The Haunting of Hill House è una serie antologica di Mike Flanagan, che prende spunto da diversi romanzi o racconti horror, uno per stagione. Tra il paranormale, l'horror e il thriller psicologico questa serie è in grado di far incollare allo schermo gli spettatori raccontando la storia dei membri di una famiglia separata che affronta i ricordi tormentati del passato e viene a conoscenza di nuove e misteriosi segreti.