Le migliori serie TV sui tradimenti, dove l'amore non è edulcorato

Ah, l'amore, come faremmo senza? Dalla letteratura, alla poesia, alla pittura, al cinema, l'amore è l'elemento cardine di ogni singola forma d'arte mai realizzata ma anche il valore più importante della vita. Dante, nel XIV secolo, lo definiva come ciò che "move il sole e l'altre stelle" ma se, in passato, l'amore non poteva essere slegato dal concetto di romanticismo, oggi, chi lo dice che per parlar d'amore si debba ricorrere per forza di cose a un racconto eccessivamente edulcorato? È vero, il romanticismo ha fatto la fortuna del cinema e delle serie TV (e continua ancora oggi a farla) ma non è forse giunta l'ora di cambiare l'approccio a questo tema e non avere paura di mostrare l'amore anche nel suo essere, a volte, brutto, scomodo, difficile, duro, noioso, deludente? Nel mondo seriale, però, c'è qualcuno che l'ha fatto, che ha osato prendere l'amore, scardinarlo e mostrarlo anche nella sua "bruttezza" parlando di tradimento, fedeltà, crisi e raccontando cosa significa davvero portare avanti una relazione duratura e in grado di evolversi e sapersi adattare ai cambiamenti del tempo. Si tratta di titoli di grande qualità e, spesso, poco noti ma in grado di insegnare tanto sul tradimento, sull'amore, sul matrimonio.

The Affair

The Affair è la più bella serie TV sull'amore mai fatta (e pensare che parla di tradimento). Un marito, una moglie, un'amante. Tre persone coinvolte in un triangolo amoroso tossico dove, ogni componente, ha le sue ragioni, i suoi torti e le sue responsabilità. Questa serie è in grado di mostrare non solo i diversi punti di vista a seconda del ruolo che ci si ritrova a ricoprire nella coppia ma anche quanto cambia la prospettiva maschile e femminile nella visione della relazione. Profonda, studiata nel minimo dettaglio, non è un caso che la sceneggiatura della serie ha avuto la consulenza della psicoterapeuta belga Esther Perèl, una delle più grandi esperte di relazioni (e tradimenti) al mondo. Per fare un viaggio nel mondo dei tradimenti, capire perché nascono, come si evolvono e come gestili, non potete non guardare The Affair con un cast straordinario formato da Dominic West, Ruth Wilson, Laura Tierney e Joshua Jackson.

Fedeltà

Passiamo a un titolo tutto italiano basato proprio sul concetto di infedeltà. È Fedeltà, la serie Netflix tratta dal romanzo di Marco Missiroli dove l'impalcatura di un matrimonio apparentemente perfetto, crolla al minimo sospetto di tradimento. E se tradisce uno, allora deve tradire anche l'altro e così, gli episodi di questa serie, sono un susseguirsi di ripicche, scelte sbagliate, tradimenti ma anche tanta ricerca di se stessi e della propria idea di fedeltà. Un bel viaggio nell'interiorià umana fatta di contraddizioni e irrazionalità.

Sex/Life

E poi c'è Sex/Life, una serie che ha fatto tanto parlare di sé per le sue scene hot e per non avere paura di raccontare il desiderio femminile senza un'eccessivo romanticismo. La storia è quella di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile. Billie Connelly (Sarah Shahi) non è sempre stata una madre e moglie casalinga di provincia. Prima di sposare l'amorevole e affidabile Cooper (Mike Vogel) e di trasferirsi nel Connecticut, Billie viveva infatti da ragazza ribelle e indipendente a New York con la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette), tra duro lavoro e sregolatezza. Stremata dal dover prendersi cura dei figli piccoli e nostalgica del passato, Billie comincia a scrivere un diario, ricordando le appassionanti avventure con l'affascinante ex Brad (Adam Demos), una delusione d'amore mai superata. Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, finché il marito non trova il diario. La verità sul passato di Billie innescherà una rivoluzione sessuale con il coniuge o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle con l'uomo che le ha spezzato il cuore?