Le serie tv con le trame più "strane" da non perdere questo mese

Siete stanchi delle solite serie tv che sembrano essere tutte uguali? I soliti thriller copia e incolla, i titoli drammatici e strappalacrime, le serie tratte da storie vere? Se siete tra coloro che ricercano, nelle serie tv, le trame più "strane", quelle più originali, particolari, più "assurde", ecco qualche consiglio per i più originali nuovi titoli che debutteranno sulle principali piattaforme di streaming proprio in questo mese di marzo. Da storie di misteriosi macchinari, forze occulte con la capacità di manipolare persone e ossessioni pericolose, ecco qualche serie tv da tenere d'occhio e a cui dare un chance in questa seconda metà di marzo 2023.

Le più promettenti serie tv dalle trame più strane

The Big Door Prize (Apple TV+)

Iniziamo con quello che forse è uno dei titoli più originali da tenere d'occhio questo mese di marzo. Si tratta di una serie Apple TV+, la piattaforma che, in fatto di originalità di trame, è forse la più fornita. Stiamo parlando di The Big Door Prize, una serie basata sull'omonimo libro di M.O. Walsh che racconta la storia di una misteriosa macchina che appare all'improvviso in un negozio di alimentari di una piccola cittadina che è in grado di prevedere il destino di chi la osserva.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 29 marzo 2023.

Rabbit Hole (Paramount+)

Passiamo poi a Rabbit Hole, un titolo thriller di spionaggio creato da John Requa e Glenn Ficarra. La trama di questa serie, che ha come protagonista Kiefer Sutherland, racconta la storia di John Weir, una spia esperta in inganni, che viene incastrata per omicidio da un misterioso potere che controlla il mondo. Mentre il protagonista cerca di opporsi a questo potere si ritroverà, alla fine, a combattere per uno dei valori più importanti dell'umanità, la democrazia.

Swarm (Prime Video)

E, infine, citiamo Swarm, una serie Prime Video di genere thriller/horror creata da Donald Glover e Janine Nabers che racconta la storia di Dre, una ragazza ossessionata da una popstar la cui ossessione, però, prenderà una piega piuttosto oscura e inaspettata. Questa serie, il cui titolo prende ispirazione dal nome della fanbase della popstar, di nome The Swarm, con protagonisti Dominique Fishback, Chloe Bailey e Damson Idris, debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 17 marzo 2023.