The Marvelous Mrs Maisel 4, Milo Ventimiglia nel cast: ed è subito effetto Gilmore Girls

La star di This is us riabbraccia Amy e Daniel Palladino

Che cos'hanno in comune Una mamma per amica, This is us e The Marvelous Mrs Maisel? Fino a ieri niente, ma da oggi a unire queste serie tv c'è un nome, quello di un attore da anni amatissimo: Milo Ventimiglia.

Era poco più di un ragazzino quando comparve il personaggio di Jess Mariano in Gilmore Girls: avrebbe dovuto essere poco più di una comparsa, ma Jess piacque così tanto agli spettatori da meritarsi sempre più spazio, surclassando nell'affetto dei fan sia Dan sia Logan.

Poi Milo è cresciuto, e dopo il ruolo di Peter Petrelli in Heroes è diventato una star mondiale grazie a This is us, in cui interpreta l'eroe "umano" Jack Pearson: con This is us, Ventimiglia si è affermato anche come regista.

E mentre anche in Italia si sta per concludere la quinta e penultima stagione di This is us (di cui a breve vedremo anche un remake italiano, con Lino Guanciale nel suo ruolo), ieri è trapelata la notizia che Milo Ventimiglia è entrato nel cast di The Marvelous Mrs Maisel, la premiatissima e divertentissima serie tv Prime Video con protagonista Rachel Brosnahan nei panni di Midge, irresistibile comica "per caso" nella New York degli anni '50.

Milo Ventimiglia entra nel cast di Marvelous Mrs Maisel 4: cosa sappiamo per ora

Tra i primi a dare la notizia c'è stato il magazine hollywoodiano Deadline, che ha confermato l'indiscrezione secondo cui Ventimiglia era stato scritturato da Amazon per la nuova stagione di The Marvelous Mrs Maisel, che uscirà in streaming su Prime Video a dicembre 2021.

Ma come scrive Deadline, al momento non ci sono ulteriori dettagli: non si conosce il nome del personaggio che Ventimiglia interpreterà nei prossimi episodi, e non si sa neanche se si limiterà a recitare o se sarà anche regista di qualche puntata.

Milo Ventimiglia riabbraccia Amy e Daniel Palladino

L'ingresso nel cast di The Marvelous Mrs Maisel segna per Milo Ventimiglia anche una sorta di riunione di famiglia "all'italiana". La serie Amazon, infatti, è stata creata da Amy Sherman Palladino, il cui marito Daniel Palladino è produttore esecutivo.

I coniugi Palladino conoscono bene Milo, anche lui di origini italiane (il padre Peter era di discendenze siciliane): Amy e Daniel, infatti, sono coloro che hanno dato vita alla popolarissima serie tv Una mamma per amica, con protagoniste Lauren Graham (Lorelai) e Alexis Bledel (Rory).