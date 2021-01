Mina settembre su Rai1, le anticipazioni delle prossime puntate

“Empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E' stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la sospensione per il Covid”. Così Serena Rossi, protagonista di ‘Mina Settembre’, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie Tv in onda su Rai1 da domenica 17 gennaio alle ore 21.25, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’, editi da Sellerio.

Mina settembre, la trama

La serie di sei prime serate è diretta da Tiziana Aristarco e vede la partecipazione, oltre che di Serena Rossi, anche quella di Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Marina Confalone, Nando Paone, Rosalia Porcaro. Protagonista è un’assistente sociale napoletana, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al suo consultorio, nel centro storico di Napoli. Sebbene spesso sembri avere la testa da un’altra parte, Mina sa essere pragmatica e piena di risorse, riuscendo a tirar fuori la gente dai guai e a risolvere con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. Mina però non riesce a fare lo stesso con il suo cuore: ha un marito magistrato, Claudio, dal quale si è separata da poco e che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo si sente attratta da Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio. In più ci si mette sua madre Olga, una donna caustica e dalla battuta al vetriolo.

Mina Settembre, le anticipazioni della seconda puntata 18 gennaio 2021



Il pappice e la noce. Cresce l'imbarazzo tra Mina e Domenico al lavoro. Il loro rapporto potrebbe essere ad un punto di svolta, ma il consultorio e i problemi delle persone vengono prima di tutto. Mina riceva la visita di un docente preoccupato per un suo allievo finito in un giro molto pericoloso. Mina riuscità ad aiutarlo?