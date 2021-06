In arrivo su Disney+ "La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni": tutte le anticipazioni

Pronta al debutto La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, la serie tv che uscirà venerdì 25 giugno su Disney+ con un doppio episodio. E c'è una gustosa anticipazione su Tony Hale, l'attore che nella serie interpreterà un doppio ruolo molto importante.

Vediamo insieme le informazioni a disposizione sulla nuova serie tv per ragazzi in uscita sulla piattaforma di streaming di casa Disney.

La trama di "La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni"

La serie è tratta dalla saga di romanzi bestseller per ragazzi di Trenton Lee Stewart, “La misteriosa accademia per giovani geni”, edito per l’Italia da Mondadori e disponibile dallo scorso 15 giugno.

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza.

Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

Il cast de "La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni"

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è interpretata da Tony Hale, Kristen Schaal, MaameYaa Boafo, Ryan Hurst, Gia Sandhu, Seth B. Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

Qual è il doppio ruolo di Tony Hale nella M.A.G.G.

Disney+ ha comunicato che Tony Hale interpreterà un doppio ruolo nella serie tv. Chi ha letto i romanzi di Trenton Lee Stewart sa già di quali personaggi si tratta, e cioè dei fratelli gemelli (diversi) Mr. Benedict e L.D. Curtain, rispettivamente il mentore dei protagonisti e il maggior nemico.

Il trailer de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

Per iniziare a familiarizzare coi personaggi, ecco il trailer della serie tv in uscita questo venerdì su Disney+.