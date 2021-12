I momenti più belli (e brutti) della relazione tra Carrie e Mr.Big

Pronti a rituffarvi nella vita sentimentale di Carrie Bradshaw? Abbiamo pensato che, in attesa dei nuovi episodi del revival di Sex and the City, fare un tuffo nel passato amoroso della protagonista della serie cult degli anni '90 avrebbe fatto piacere ai fan, anche perché, diciamocelo, l'intera narrazione si basa su una lunga e travagliata storia d'amore, quella tra Carrie e Mr.Big. Ma quali sono stati i momenti più belli (e i peggiori) della relazione complicata tra questi due personaggi? Scorpiamolo insieme in questo excursus nelle scene più d'impatto emotivo della relazione tra la giornalista e l'uomo d'affari newyorchese che per sei lunghe stagioni ci ha fatto emozionare, innervosire, deludere ma soprattutto battere il cuore di tutti.

Vediamo se siete d'accordo con noi!

I momenti migliori tra Carrie e Big

Abso-Fucking-Lutely

Come non ricordare la frase cult di Mr. Big, quella parola composta così d'impatto che è diventata lo slogan di questo personaggio e per certi versi della stessa serie TV. Siamo nella prima stagione, all'inizio della serie quando Carrie e Big escono insieme per la prima volta. Lei nel suo leggendario "naked dress" e lui sempre in giacca e cravatta. Dopo averla riaccompagnata a casa in taxi e aver discusso sul fatto di essere stati innamorati nella vita lei si rende conto di non esserlo mai stata ma lui, alla domanda della giornalista, risponde con un inaspettato ma decisivo "Abso-Fucking-Lutely" che verrà ripreso proprio nel finale della serie, in cui Carrie, dopo aver mollato Petrovski ed essere tornata a New York con Big, l'amore della sua vita, lo inviterà a salire a casa sua e lui non potrà che rispondere "Abso-Fucking-Lutely".

Quando Carrie dice "ti amo" a Big per la prima volta

Sono tanti i momenti della relazione tra Carrie e Big dove i due sono stati in crisi ma in quei pochi e brevi momenti di serenità i due hanno regalato al pubblico di questa serie TV grandi emozioni. Le più belle? Ad esempio quando Carrie dice per la prima volta "ti amo" a Big. Quelle due parole le scappano di bocca quando lui le fa un regalo inaspettato (e pure brutto) e lei, pur pensando di aver ricevuto un regalo bruttissimo gli dice "I love you" e poi subito si imbarazza e cerca di cambiare discorso perché pensa di aver fatto danno. Se pur impacciata quella scena resta tra le più autentiche e belle della relazione tra i due.

Quando Carrie tradisce Aidan con Big

Sì, lo so, è una scena di tradimento ma la metto tra i momenti più belli perché la passione che emana l'episodio in cui Carrie tradisce per la prima volta Aidan con Big è innegabile. Quella scena in ascensore in cui Big dichiara a Carrie di aver sbagliato a sposarsi con Natasha e che la donna che ama è lei esprime un pathos senza precedenti. Anche se il suo cervello continuava a dirle di non farlo, non può che ascoltare il cuore e lasciarsi andare tra le braccia dell'uomo che le ha rubato il cuore. E quante di noi, come Carrie, ci sarebbero cascate? Amaramente emozionante e moralmente scorretta quella scena è, senza dubbio, una delle più belle della storia d'amore tra Carrie e Big.

Il mio cervello mi ripeteva che era sbagliato...ma il mio cuore, il mio cuore

Quando Big va a prendere Carrie a Parigi

Come non citare il gran finale di serie, l'ultima puntata della sesta stagione di Sex and the City in cui Big vola fino a Parigi solo per dichiarare il suo amore a Carrie, trasferita in Francia con il suo nuovo fidanzato "ruski" come lo chiama Big. "Sei tu, Carrie, sei tu la donna della mia vita" dice Big mentre l'abbraccia su un ponte di Parigi, di notte, al freddo. E poi il bacio tra i due e il suggello di un amore travagliato che dopo anni e anni di tira e molla giunge al suo happy ending.

I momenti peggiori della storia d'amore tra Carrie e Big

Quando Big abbandona Carrie per trasferirsi a Parigi

Ma passiamo ai momenti peggiori della storia tra Carrie e Big. Nel momento in cui tra i due sembra andare finalmente bene, arriva un fulmine a ciel sereno: Big si trasferisce per due mesi, per lavoro, a Parigi. Carrie lo scopre all'ultimo e scopre di non essere stata parte della decisione del suo fidanzato che prenderà il volo per la Francia abbandonandola a New York in un limbo in cui la donna resterà per diverso tempo, fino al suo ritorno.

Quando Carrie scopre che Big si è messo con una "20something"

E come non citare l'episodio in cui Carrie scopre che Big non solo è tornato da Parigi senza dirle niente ma che si è messo con una cosiddetta "20something", una giovane ragazza di 27,28 anni, più giovane di lei, bellissima e sua collega di lavoro conosciuta proprio durante il periodo di Big a Parigi. Un colpo al cuore per Carrie che, durante una festa al mare insieme alle amiche, vede all'improvviso il volto del suo "fidanzato" insieme a un'altra donna e l'affronto tra i tre è davvero intenso al punto che Carrie, sconvolta, si ritroverà a vomitare in spiaggia.

Quando Carrie saluta Big alla festa di fidanzamento con Natasha dicendogli "Your girl is lovely, Hubble"

Forse una delle scene più significative dell'intera serie. Il momento in cui Carrie saluta Big, per strada, dopo che lui l'aveva invitata alla festa di fidanzamento per il futuro matrimonio con Natasha e lei, e dopo aver scoperto che lui aveva scelto Natasha solo perché è una ragazza "semplice", Carrie, con una brillante citazione dal film Come eravamo gli dice: "Your girl is lovely, Hubble" e si gira pronunciando le parole che sarebbero diventate il motto di tutte quelle donne ribelli, difficili e complicate che gli uomini tendono sempre a non scegliere.