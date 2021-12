Il monologo di Sara Ramirez in And Just Like That dà uno scossone emotivo a tutti

Sara Ramirez

Paladina dei diritti della comunità Lgbtq+, dichiaratamente non binaria, portavoce di una sessualità libera che non si piega a nessun tipo di condizionamento esterno, Sara Ramirez, con il suo personaggio del revival di Sex and the City, porta sul piccolo schermo una riflessione di un impatto senza precedenti in grado di dare uno scossone emotivo a tutti. Amare qualcuno del proprio sesso, non sentirsi rappresentati da un unico box in cui segnare "uomo" o "donna", sentirsi di appartenere a un genere diverso da quello con cui si è nati non vuol dire essere sbagliati, diversi, soli, non significa avere qualcosa da correggere nella propria persona, non avere amici con cui passare il tempo o una famiglia che ci comprenda o ci voglia bene o compagni con cui passare il Natale, il Capodanno o il weekend. Vuol dire essere onesti con se stessi e vivere la propria vita fedeli alla propria natura.

Sara Ramirez, nei panni del nuovo capo di Carrie Bradshaw, fa un monologo nel terzo episodio di And Just Like That senza peli sulla lingua, mettendosi sul palcoscenico di una immaginaria stand-up comedy per Netflix e parlando non solo al pubblico che si ritrova davanti, tra cui anche le stesse Carrie, Miranda e Samantha, ma anche a tutte le persone a casa a cui parla attraverso lo schermo. Nel personaggio interpretato dalla Ramirez, potrà trovare una rappresentanza e un punto di riferimento chiunque si senta denigrato o preso in giro per i propri gusti sessuali che, come dichiara la stessa Ramirez, non definiscono la persona che si è e non fanno alcuna differenza nel rapporto che si ha con le persone sul lavoro, a casa o nella società.

Oltre a scuotere le coscienze parlando di sesso, di pregiudizi e di falsi miti sulla comunità Lgbtq+, la Ramirez colpisce dritta nel profondo dell'animo di chi la ascolta anche grazie a una bellissima metafora su una delle leggi di Newton, applicata alla quotidianità delle persone, che si porta dietro una forza comunicativa talmente forte da uscire dallo schermo. E non ne è colpita solo Miranda che dopo aver ascoltato questa frase capisce che forse, la prorpia vita ha bisogno di una svolta ma lo è chiunque perché è impossibile restare indifferenti all'ascolto di una persona che ricorda a tuti come una legge della fisica ci mostri, ogni giorno, che un corpo fermo resterà sempre fermo mentre un corpo in movimento continuerà a muoversi e ad assumere una velocità via via sempre crescente. E allo stesso tempo le persone che mantengono la propria vita statica continueranno a restare ferme nella propria routine, magari anche lamentandosi che questa non cambia mai sezna fare niente, però, per innescare quel cambiamento che porterebbe alla propria variazione di moto. Chi cambia, però, si muove e chi si muove continua a muoversi.

E allora "cambiate", ci dice Sara Ramirex, "cambiate casa se non vi piace quella in cui siete, cambiate lavoro se non vi soddisfa e cambiate fidanzato se non siete felici, cambiate senza avere paura del cambiamento" perché solo cambiando si resta in movimento e si continua ad accelerare verso il raggiungimento della propria felicità.