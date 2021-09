Morgane - Detective geniale, trama e anticipazioni della nuova serie di Rai1

Da martedì 14 settembre, in prima serata, al via la nuova serie con Audrey Fleurot

Da stasera, martedì 14 settembre alle 21.25, Rai1 trasmetterà in prima tv la nuova serie francese, Morgane – Detective geniale, diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. La prima stagione è composta da quattro puntate, ognuna composta da due episodi.

Morgane - Detective geniale: la trama

Morgane Alvaro vive a Lille, in Francia, e ha 38 anni. È madre di tre figli, avuti da due uomini diversi e per vivere fa la donna delle pulizie presso un Commissariato. Dotata di una straordinaria intelligenza (ha un quoziente intellettivo pari a 160) Morgane spesso individua con precisione il momento in cui gli agenti di polizia sono sulla pista sbagliata nelle loro indagini. Il suo acume non passa inosservato e così il commissario Hazan decide di proporle di lavorare con loro come consulente. Morgane accetta così di affrontare questa nuova esperienza, ma in cambio chiede che si riaprano le indagini sulla scomparsa del suo ex fidanzato Romain.

Morgane - Detective geniale, anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio dal titolo ‘Vento dell’ovest’ si conosce Morgane Alvaro, addetta alle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso; Celine, il commissario, le propone di collaborare con loro, ma Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l’autorità.

Nel secondo episodio intitolato ‘La missione di Basil’, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain intanto sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante.